Mangrove Angke Jadi Destinasi Ekowisata Favorit saat Libur Sekolah

JAKARTA – Libur sekolah menjadi momen bagi masyarakat untuk mencari destinasi wisata yang tak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga edukasi. Salah satu pilihan yang dapat dikunjungi adalah Hutan Lindung Mangrove Angke di Jakarta Utara, kawasan konservasi yang menghadirkan pengalaman belajar tentang ekosistem pesisir sekaligus menjadi ruang terbuka hijau di ibu kota.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny, mengatakan kawasan wisata seperti Mangrove Angke dikelola tidak hanya sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung pendapatan asli daerah (PAD).

"Di kawasan ini masyarakat tidak hanya berwisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi yang dikelola pemerintah," ujar Morris Danny, Senin (29/6/2026).

Hutan Lindung Mangrove Angke berlokasi di Jalan Pantai Indah No. 15, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan luas sekitar 44,76 hektare. Kawasan ini menjadi habitat berbagai flora dan fauna khas ekosistem mangrove.

Sebagai kawasan konservasi, lokasi ini memiliki sedikitnya 15 jenis tanaman mangrove dan menjadi habitat berbagai satwa, seperti burung belibis, bangau abu, cekakak sungai, elang laut perut putih, elang tiram, biawak air, serta raja udang biru.

Selain memiliki fungsi ekologis, kawasan ini juga menjadi sarana edukasi lingkungan. Pengunjung dapat mempelajari peran mangrove dalam menjaga ekosistem pesisir, menahan abrasi, serta mendukung keberlanjutan wilayah pesisir Jakarta.

Morris menjelaskan bahwa keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan lingkungan Jakarta yang rentan terhadap banjir rob dan dampak perubahan iklim.