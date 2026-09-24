Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari, Risiko Kematian Akibat Penyakit Jantung Bisa Turun

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |09:05 WIB
Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari, Risiko Kematian Akibat Penyakit Jantung Bisa Turun
Jalan kaki. (Foto: Freepik)
A
A
A

TARGET 10.000 langkah per hari selama ini sering dianggap sebagai standar mutlak untuk meraih tubuh sehat. Namun, target yang cukup tinggi tersebut tak jarang justru membuat banyak orang enggan memulainya.

Padahal, untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko kematian, langkah awal yang dibutuhkan ternyata jauh lebih kecil dari yang dikira. Gerakan harus 3.000 langkah setidaknya yang dilakukan.

Habis Sarapan Jangan Tidur Lagi, Jalan Kaki 10 Menit Bisa Bantu Jaga Gula Darah

1. Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari

Dokter sekaligus influencer kesehatan dr. Adam Prabata membagikan pandangan medis terkait mitos target langkah harian tersebut melalui unggahan di akun Threads pribadinya. Menurutnya, keputusannya untuk menelusuri literatur ilmiah dipicu oleh banyaknya pembahasan terkait gerak 10.000 langkah.

“Apakah 10.000 langkah per hari itu mitos? Angka 10.000 langkah sering terdengar seperti standar emas hidup sehat, selalu didengungkan dimana-mana. Jadi gue mulai tertarik cari literatur soal ini karena banyak orang jadi takut mulai bergerak, hanya karena merasa targetnya terlalu tinggi,” ujar dr. Adam Prabata.

Berdasarkan penelusuran berbagai studi ilmiah, dr. Adam mengungkapkan fakta menarik bahwa manfaat perlindungan bagi organ jantung sudah bisa dirasakan pada durasi aktivitas fisik yang jauh lebih rendah. Penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung bahkan sudah mulai terjadi ketika seseorang konsisten berjalan sekitar 3.000 langkah sehari.

“Nah ternyata menarik hasilnya! Ternyata ada penelitian yang bilang bahwa penurunan risiko kematian karena sakit jantung sudah mulai terlihat sejak sekitar 3.000 langkah per hari. Bukan 10.000. Penelitian lain menunjukkan bahkan manfaatnya sudah ada di kisaran 2500-3000 langkah per hari,” tutur dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jantung Sakit Jantung Jalan kaki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/612/3238945/jalan_kaki-bB2X_large.jpg
Sederet Manfaat Jalan Kaki 7.000 Langkah, Turunkan Risiko Kematian hingga 47 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/482/3238077/jalan_kaki-i4oz_large.jpg
Rajin Jalan Kaki Ternyata Bagus Buat Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/482/3218968/jalan_kaki-RsQN_large.jpg
Rutin Jalan Kaki Turunkan Risiko Kematian hingga 50 Persen, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493/jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098593/10000_langkah_sama_dengan_berjalan_berapa_kilometer-iyvn_large.jpg
10.000 Langkah Sama Dengan Berjalan Berapa Kilometer?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/612/2768362/kenali-5-manfaat-jalan-kaki-30-menit-sehari-l5cudJGz1l.jpg
Kenali 5 Manfaat Jalan Kaki 30 Menit Sehari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement