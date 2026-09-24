Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari, Risiko Kematian Akibat Penyakit Jantung Bisa Turun

TARGET 10.000 langkah per hari selama ini sering dianggap sebagai standar mutlak untuk meraih tubuh sehat. Namun, target yang cukup tinggi tersebut tak jarang justru membuat banyak orang enggan memulainya.

Padahal, untuk menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko kematian, langkah awal yang dibutuhkan ternyata jauh lebih kecil dari yang dikira. Gerakan harus 3.000 langkah setidaknya yang dilakukan.

1. Manfaat Jalan 3.000 Langkah Sehari

Dokter sekaligus influencer kesehatan dr. Adam Prabata membagikan pandangan medis terkait mitos target langkah harian tersebut melalui unggahan di akun Threads pribadinya. Menurutnya, keputusannya untuk menelusuri literatur ilmiah dipicu oleh banyaknya pembahasan terkait gerak 10.000 langkah.

“Apakah 10.000 langkah per hari itu mitos? Angka 10.000 langkah sering terdengar seperti standar emas hidup sehat, selalu didengungkan dimana-mana. Jadi gue mulai tertarik cari literatur soal ini karena banyak orang jadi takut mulai bergerak, hanya karena merasa targetnya terlalu tinggi,” ujar dr. Adam Prabata.

Berdasarkan penelusuran berbagai studi ilmiah, dr. Adam mengungkapkan fakta menarik bahwa manfaat perlindungan bagi organ jantung sudah bisa dirasakan pada durasi aktivitas fisik yang jauh lebih rendah. Penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung bahkan sudah mulai terjadi ketika seseorang konsisten berjalan sekitar 3.000 langkah sehari.

“Nah ternyata menarik hasilnya! Ternyata ada penelitian yang bilang bahwa penurunan risiko kematian karena sakit jantung sudah mulai terlihat sejak sekitar 3.000 langkah per hari. Bukan 10.000. Penelitian lain menunjukkan bahkan manfaatnya sudah ada di kisaran 2500-3000 langkah per hari,” tutur dia.