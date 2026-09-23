Momen Fuji Gotong Royong Bersihkan Kamar yang Kebanjiran usai Hujan di Jakarta

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (22/9/2026) membuat sejumlah wilayah terdampak genangan. Salah satu yang terdampak adaah kediaman selebgram Fujianti Utami.

Lewat unggahan Instagram yang dibagikan pada Selasa malam, Fuji memperlihatkan kondisi kamarnya yang kemasukan air. Meski berada di lantai dua, kamar Fuji tetap kebanjiran karena saluran air di area balkon rumahnya mampet.

Air yang menggenang di balkon akhirnya meluber hingga masuk ke dalam kamar. Fuji pun tak tinggal diam dan langsung ikut turun tangan membersihkan air yang sudah menggenang di dalam ruangan.

Dalam video tersebut, Fuji tampak gotong royong bersama beberapa asistennya. Mereka sibuk menguras dan membersihkan air yang masuk ke kamar.

Keponakan Fuji, Gala Sky, juga terlihat ikut membantu. Di tengah suasana yang seharusnya bikin panik, momen bersih-bersih itu justru terasa kocak karena Fuji memilih menggunakan sound Bikini Bottom sebagai latar video.