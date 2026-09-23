Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Fuji Gotong Royong Bersihkan Kamar yang Kebanjiran usai Hujan di Jakarta

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |12:05 WIB
Momen Fuji Gotong Royong Bersihkan Kamar yang Kebanjiran usai Hujan di Jakarta
Momen Fuji gotong royong bersihkan kamar yang kebanjiran. (Foto: dok Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (22/9/2026) membuat sejumlah wilayah terdampak genangan. Salah satu yang terdampak adaah kediaman selebgram Fujianti Utami.

Lewat unggahan Instagram yang dibagikan pada Selasa malam, Fuji memperlihatkan kondisi kamarnya yang kemasukan air. Meski berada di lantai dua, kamar Fuji tetap kebanjiran karena saluran air di area balkon rumahnya mampet.

Air yang menggenang di balkon akhirnya meluber hingga masuk ke dalam kamar. Fuji pun tak tinggal diam dan langsung ikut turun tangan membersihkan air yang sudah menggenang di dalam ruangan.

Dalam video tersebut, Fuji tampak gotong royong bersama beberapa asistennya. Mereka sibuk menguras dan membersihkan air yang masuk ke kamar.

Keponakan Fuji, Gala Sky, juga terlihat ikut membantu. Di tengah suasana yang seharusnya bikin panik, momen bersih-bersih itu justru terasa kocak karena Fuji memilih menggunakan sound Bikini Bottom sebagai latar video.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/338/3243607//cuaca_jabodetabek-yrUN_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243474//teuku_faisal_fathani-4uZG_large.jpg
Musim Hujan 2026-2027 Diprediksi Mundur, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243469//teuku_faisal_fathani-UGkg_large.jpg
BMKG Prediksi Musim Hujan Mulai November 2026, Sebagian Besar Wilayah Bakal Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/338/3243376//hujan_jakarta-i2Z3_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/338/3243092//cuaca_jabodetabek-C5sR_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Hujan Guyur Bogor hingga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242493//cuaca_hujan-T5HG_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bekasi dan Bogor Berpotensi Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement