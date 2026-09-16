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Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 Siap Bawa Kuliner Yogyakarta dan Solo ke Panggung Global

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |17:10 WIB
Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 Siap Bawa Kuliner Yogyakarta dan Solo ke Panggung Global
Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 Siap Bawa Kuliner Yogyakarta dan Solo ke Panggung Global (Foto: Kemenpar)
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JAKARTA - Kekayaan kuliner Indonesia kembali menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat daya tarik pariwisata di pasar internasional. Melalui Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Indonesia Gastronomy Network (IGN) akan membawa ragam gastronomi Solo dan Yogyakarta lebih dekat ke panggung global.

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, WIG 2026 akan menggali lebih dalam akar kuliner Nusantara sekaligus memperluas promosi di tingkat internasional. Rangkaian utama kegiatan akan berpusat di Kota Solo dan Yogyakarta, dengan sejumlah kegiatan pendukung di kota-kota seperti Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya, dan lainnya.

“Melalui Wonderful Indonesia Gastronomy 2026, kami mengajak dunia untuk melihat lebih dekat dan menemukan bahwa perjalanan dari akar budaya lokal menuju pengakuan global bermula di sini, di Indonesia,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam konferensi pers di Gedung Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Kuliner Indonesia

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki ragam kuliner dengan identitas yang terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian, serta budaya yang berkembang selama berabad-abad. Dalam perspektif gastronomi, kuliner mencakup ekosistem yang luas, mulai dari petani, peternak, nelayan, produsen, juru masak, pelaku usaha, hingga masyarakat yang menjaga dan meneruskan tradisi pangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Inilah salah satu aset terbesar Indonesia sebagai destinasi wisata, yaitu warisan gastronomi yang begitu kaya dan berakar kuat pada budaya masyarakat. Karena itu, melalui Wonderful Indonesia Gastronomy, kami ingin terus memberikan ruang bagi pelestarian, pengembangan, dan promosi kekayaan tersebut dari tahun ke tahun,” ujar Menpar Widiyanti.

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