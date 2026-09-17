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Profil dan Potret Amanda Rigby yang Akan Segera Menikah dengan Andre Taulany

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |19:17 WIB
Profil dan Potret Amanda Rigby yang Akan Segera Menikah dengan Andre Taulany
Profil dan Potret Amanda Rigby yang Akan Segera Menikah dengan Andre Taulany (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Nama Amanda Rigby tengah menjadi perhatian publik setelah muncul kabar mengenai rencana pernikahannya dengan Andre Taulany. Informasi tersebut mencuat setelah Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru mengonfirmasi adanya pengajuan rekomendasi nikah yang mencantumkan nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah), pengajuan tersebut tercatat sejak 14 Agustus 2026. Kendati demikian, proses administrasinya belum memasuki tahap verifikasi karena KUA Kebayoran Baru masih menunggu kelengkapan dokumen fisik dari kedua calon mempelai.

Kabar ini sekaligus membuat kehidupan Amanda Rigby kembali menjadi sorotan. Perempuan yang telah cukup lama berkiprah di industri hiburan tersebut diketahui memiliki pengalaman sebagai aktris, presenter, model, hingga pengusaha.

amanda rigby (IG)

Profil Amanda Rigby

Amanda Lintang Larasati Rigby lahir di Jakarta pada 6 Januari 1992. Saat ini, ia berusia 34 tahun. Kariernya di dunia hiburan mulai mendapat perhatian setelah tampil dalam sitkom Kejar Tayang pada 2009–2010.

Dalam tayangan tersebut, Amanda berperan sebagai Lea Michelle. Karakter yang ia bawakan membuat namanya semakin dikenal penonton televisi.

Seiring berjalannya waktu, Amanda memperluas pengalaman di dunia entertainment. Ia tampil dalam berbagai produksi televisi dan film layar lebar, termasuk Sara & Fei: Stadhuis Schandaal yang dirilis pada 2018 serta Yakin Nikah pada 2025.

      
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