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Alasan Suami Siti Badriah Lakukan Vasektomi, Bikin Terharu!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:05 WIB
Alasan Suami Siti Badriah Lakukan Vasektomi, Bikin Terharu!
Alasan Suami Siti Badriah Lakukan Vasektomi, Bikin Terharu! (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Suami Siti Badriah, Krisjiana Baharudin memutuskan menjalani vasektomi setelah dirinya dan sang istri merasa jumlah anak dalam keluarga sudah cukup. Keputusan tersebut ia ungkap sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus penghormatan terhadap tubuh dan pilihan sang istri.

Melalui pernyataannya, Krisjiana mengatakan keputusan menjalani vasektomi tidak terlepas dari keinginannya untuk mengambil bagian dalam perencanaan keluarga.

“Gua memutuskan untuk vasektomi. Kadang para suami itu lupa, di balik hadirnya seorang anak, ada perjuangan seorang istri yang gak sedikit,” ujar Krisjiana dalam video yang diposting di Instagram.

Ia kemudian menyoroti berbagai perjuangan yang harus dilalui seorang perempuan selama kehamilan hingga setelah melahirkan. Mulai dari menjalani kehamilan selama sembilan bulan, mengalami mual dan kelelahan, menghadapi perubahan tubuh, hingga rasa sakit saat persalinan.

Perjuangan tersebut, menurut Krisjiana, masih berlanjut setelah anak lahir. Seorang ibu masih harus menyusui, begadang, serta menjalani berbagai hal lain demi keluarga.

“9 bulan membawa kehidupan di dalam tubuhnya. Melewati mual, lelah, perubahan tubuh, sampai rasa sakit saat melahirkan. Dan setelah itu, masih ada menyusui, begadang, dan masih banyak hal lain yang dikorbankan buat keluarga,” tuturnya.

Tak Ingin Memaksa Siti Badriah Hamil Lagi

      
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