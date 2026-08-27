Profil dan Potret Cantik Lingling Kwong, Aktris Thailand yang Dinobatkan Sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2026

Profil dan Potret Cantik Lingling Kwong, Aktris Thailand yang Dinobatkan Sebagai Wanita Tercantik di Dunia 2026 (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nama Lingling Kwong semakin mencuri perhatian setelah aktris Thailand tersebut dinobatkan sebagai “Wanita Tercantik di Dunia 2026” oleh Netizens Choice Magazine. Penghargaan itu menambah deretan pencapaian aktris yang juga dikenal sebagai model dan figur mode tersebut.

Sirilak “Lingling” Kwong diketahui memiliki latar belakang multikultural. Ia lahir di Hong Kong pada 1995 dari ayah berdarah Tionghoa dan ibu asal Thailand. Saat berusia 17 tahun, Lingling pindah ke Thailand untuk melanjutkan pendidikan sekaligus membangun kariernya.

Ia kemudian menempuh pendidikan di Universitas Khon Kaen dengan mengambil bidang manajemen pariwisata. Kemampuan berbahasanya yang meliputi Thailand, Kanton, Mandarin, dan Inggris turut mendukung aktivitasnya di berbagai negara Asia.

Pernah Ikut Kontes Kecantikan

Sebelum dikenal sebagai aktris, Lingling Kwong lebih dahulu menjajal dunia kontes kecantikan. Pada 2018, ia memenangkan Miss Khao Suan Kwang dan meraih penghargaan Miss Photogenic dalam ajang Miss Khon Kaen.