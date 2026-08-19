4 Penyanyi Perempuan Indonesia yang Sukses di Luar Negeri

JAKARTA - Sejumlah penyanyi perempuan asal Indonesia berhasil memperluas karier mereka hingga ke panggung internasional. Tidak hanya tampil di luar negeri, mereka juga mampu membangun basis penggemar global dan menorehkan prestasi di industri musik dunia.

Berikut beberapa penyanyi perempuan Indonesia yang berhasil membawa nama Tanah Air ke kancah internasional.

Penyanyi Indonesia yang Go Internasional

1. NIKI Zefanya

Nicole Zefanya atau yang dikenal dengan nama panggung NIKI merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Indonesia yang berkarier di industri musik internasional.

NIKI dikenal luas melalui karya-karyanya yang mendapat sambutan besar, terutama di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Ia juga tercatat sebagai salah satu musisi Indonesia dengan jumlah pendengar yang sangat besar di Spotify.

Popularitasnya semakin melejit berkat sejumlah lagu, salah satunya “Every Summertime”. Lagu tersebut bahkan membuat NIKI menjadi penyanyi perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi emas dari Recording Industry Association of America (RIAA).