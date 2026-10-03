Kisah Daniel Marthin, Peraih 2 Medali Emas Asian Games 2026 yang Pernah Alami Gangguan Mata

NAMA Daniel Marthin tengah menjadi sorotan setelah sukses meraih dua medali emas pada Asian Games 2026. Bersama Leo Rolly Carnando, Daniel menjadi bagian dari tim bulu tangkis Indonesia yang merebut emas beregu putra, sebelum kembali berdiri di podium tertinggi melalui nomor ganda putra.

Pencapaian tersebut menjadi catatan penting dalam perjalanan karier pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu. Terlebih, Daniel pernah menghadapi masalah penglihatan yang cukup mengganggu aktivitasnya sebagai atlet.

1. Daniel Marthin Raih Dua Emas Asian Games 2026

Daniel bersama Leo Rolly Carnando sukses menyumbangkan poin penting ketika Indonesia menghadapi China pada final beregu putra Asian Games 2026. Indonesia akhirnya menang 3-2 dan merebut medali emas.

Beberapa hari kemudian, Leo/Daniel kembali tampil pada final nomor ganda putra. Mereka menghadapi pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang pada 29 September 2026.

Sempat kehilangan gim pertama dengan skor 19-21, Leo/Daniel mampu bangkit dan memenangkan dua gim berikutnya 21-13 dan 21-18. Kemenangan tersebut memastikan emas kedua bagi Daniel di Asian Games 2026.

2. Pernah Mengalami Gangguan Penglihatan

Di balik pencapaiannya, Daniel pernah menghadapi persoalan kesehatan mata menjelang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Pada Agustus 2023, Daniel mengungkapkan bahwa penglihatannya terganggu akibat masalah minus dan silinder pada kedua mata.

Kondisi tersebut sebenarnya telah dirasakan sekitar dua tahun sebelumnya. Namun, masalah mata yang dialami Daniel semakin mengganggu menjelang kejuaraan dunia.

Kala itu, Daniel menyebut mata kanannya mengalami silinder empat dan minus 4,5. Sementara itu, mata kirinya mengalami silinder dua dan minus dua.

Gangguan tersebut membuat penglihatannya menjadi buram, terutama ketika salah satu mata ditutup. Kondisi pencahayaan di lapangan juga membuatnya semakin tidak nyaman karena cahaya lampu terasa menyilaukan.