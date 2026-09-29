Kisah Cinta Indah Cahya dengan Leo Rolly Pebulu Tangkis yang Raih Medali Emas Asian Games 2026: Dari Partner Main Sampai ke Pelaminan

KISAH cinta pebulu tangkis Indonesia, Indah Cahya Sari Jamil dan Leo Rolly Carnando, menarik diulas karena punya cerita yang cukup unik. Sebelum menjadi pasangan dalam kehidupan pribadi, keduanya lebih dulu dipertemukan sebagai partner di lapangan bulu tangkis.

Hubungan tersebut bahkan membawa keduanya meraih prestasi di level junior. Bertahun-tahun kemudian, kisah mereka berkembang dari rekan satu lapangan menjadi pasangan kekasih hingga akhirnya resmi menikah.

Kini, nama Leo kembali menjadi sorotan setelah ia berhasil mempersembahkan medali emas kepada Indonesia di Asian Games 2026. Tak hanya 1, dia bahkan mempersembahkan 2 medali emas. Di balik pencapaiannya di lapangan, ada sosok Indah yang kini menjadi pasangan hidupnya.

1. Berawal sebagai Partner di Lapangan

Leo dan Indah bukanlah pasangan yang baru saling mengenal ketika menjalin hubungan asmara. Keduanya sudah bersama sejak masih berstatus atlet junior. Leo/Indah pernah menjadi pasangan ganda campuran Indonesia dan mencatat prestasi besar pada BWF World Junior Championships 2018 di Kanada.

Dalam pertandingan final, mereka mengalahkan pasangan lain Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dengan skor 21-15, 21-9. Hasil itu membawa mereka pulang membawa medali emas.

Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan keduanya sebagai atlet muda. Pada 2019, Leo dan Indah kembali tampil sebagai pasangan di Kejuaraan Dunia Junior. Saat itu, mereka berstatus sebagai unggulan pertama sekaligus juara bertahan.

2. Dari Partner Bermain Menjadi Pasangan

Hubungan Leo dan Indah kemudian berkembang di luar lapangan. Keduanya diketahui menjalin hubungan asmara setelah sebelumnya bertahun-tahun berpartner sebagai atlet.

Kisah tersebut menjadi perhatian. Pasalnya, Leo dan Indah memiliki latar belakang yang sama sebagai pebulu tangkis dan pernah merasakan perjuangan bersama sejak usia muda.

Momen kebersamaan mereka semakin terbuka kepada publik melalui unggahan di media sosial. Pada awal 2026, hubungan tersebut memasuki tahap yang lebih serius.

3. Leo Resmi Pinang Indah

Kabar baik kemudian datang dari sejoli ini pada 15 Februari 2026. Leo Rolly Carnando resmi melamar Indah Cahya.

Momen lamaran tersebut dibagikan melalui media sosial dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Dalam unggahannya, Leo menuliskan pesan yang menandai rencana mereka menuju pernikahan.

Kabar tersebut langsung mendapat perhatian karena keduanya merupakan atlet nasional yang sama-sama memiliki perjalanan panjang di dunia bulu tangkis. Saat itu, Leo bermain di sektor ganda putra, sedangkan Indah berkiprah di nomor ganda campuran.

Pada 6 Agustus 2026, Leo pun resmi meminang Indah. Pernikahan digelar tak biasa karena bukan berlangsung di Tanah Air, melainkan di Mekkah, Arab Saudi.

Selang 9 hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Agustus 2026, Leo dan Indah menggelar resepsi di Indonesia. Acara ini dihadiri rekan atlet bulu tangkis nasional. Pernikahan tersebut menjadi babak baru bagi dua atlet yang telah mengenal satu sama lain sejak masa junior.