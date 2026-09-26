Tim Renang Indonesia Mundur dari Final Estafet Putri Asian Games 2026, Banjir Dukungan dari Luna Maya hingga Rifda Irfanaluthfi

KABAR kurang menyenangkan datang dari cabang olahraga renang Indonesia di Asian Games 2026. Tim renang putri Indonesia harus mundur dari babak final nomor 4×100 meter gaya ganti estafet putri setelah salah satu atlet mengalami cedera.

Perenang gaya dada Indonesia, Adellia, mengalami keram pada paha kanan dan paha kiri. Kondisi tersebut membuat tim akhirnya tidak dapat tampil di babak final meski sebelumnya berhasil menembus fase tersebut.

Keputusan mundur diambil dengan mempertimbangkan kondisi atlet. Keselamatan dan kesehatan perenang menjadi prioritas dibandingkan memaksakan pertandingan dalam kondisi cedera.

1. Adellia Sampaikan Permintaan Maaf

Adellia kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia dan para pencinta renang Tanah Air atas kondisi yang membuat tim tidak dapat tampil di final. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada tiga rekan satu timnya, yakni Flairene, Nadia, dan Chantika.

Keempatnya seharusnya menjadi bagian dari tim Indonesia yang bertanding pada nomor 4×100 meter gaya ganti estafet putri. Kondisi tersebut tentu menjadi momen emosional bagi para atlet. Mereka telah berjuang hingga berhasil mendapatkan kesempatan tampil di babak final, tetapi harus mengakhiri perjuangan sebelum perlombaan dimulai.

2. Banjir Dukungan dari Pencinta Renang

Meski harus mundur, perjuangan tim renang putri Indonesia justru mendapatkan banyak dukungan. Pesan-pesan penyemangat diberikan kepada Adellia dan ketiga rekannya agar tidak larut dalam kekecewaan.

Dukungan tersebut juga ditujukan kepada Adellia agar dapat fokus menjalani proses pemulihan. Bagi para pencinta olahraga, keberhasilan menembus babak final sendiri merupakan bagian dari pencapaian yang patut diapresiasi.

Public juga mengingatkan bahwa cedera merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari olahraga kompetitif. Memaksakan diri bertanding ketika mengalami masalah fisik berisiko memperburuk kondisi atlet.