Beberapa Tanaman Hias Ini Tak Butuh Air Berlebih, Kapan Waktunya Disiram?

JAKARTA - Menyiram tanaman hias secara rutin memang jadi cara sederhana untuk merawatnya. Namun, menyiram tanaman pada hari yang sama setiap minggu justru bisa membuat tanaman kekurangan atau kelebihan air.

Jadwal penyiraman justru tak perlu dibuat. Dilansir dari Southern Living, kebutuhan air setiap tanaman bisa berubah tergantung pada kondisi lingkungan.

“Menetapkan jadwal penyiraman tanpa memperhatikan kondisi tanaman biasanya justru menyebabkan penyiraman berlebihan atau kekurangan air,” kata Leslie F. Halleck, Ahli Hortikultura Profesional sekaligus penulis buku Tiny Plant and Home Greenhouse Revival.

Sementara itu, ahli hortikultura dari Costa Farms, Justin Hancock, mengatakan kebutuhan air tanaman bisa berubah sepanjang tahun. “Cahaya, suhu, dan tingkat kelembapan relatif dapat memengaruhi seberapa banyak air yang diserap tanaman. Jadi, seiring perubahan musim, sebaiknya periksa tingkat kelembapan daripada hanya mengikuti jadwal,” ujarnya.

Kenali Jenis Tanamanmu

Setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda. “Kenali spesies tanamanmu terlebih dulu. Cari tahu kondisi alam di luar ruangan, serta jenis sistem perakarannya,” kata Halleck.

Beberapa tanaman menyukai tanah yang lembap tetapi tidak becek. Sementara itu, tanaman lain justru membutuhkan tanah yang lebih kering.