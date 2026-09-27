8 Tanaman Hias yang Bisa Jaga Kualitas Udara di Rumah

JAKARTA - Tanaman hias biasanya dipilih untuk jadi dekorasi ruangan. Namun, beberapa jenis tanaman juga disebut mampu menjaga kualitas udara di dalam rumah.

Melansir Southern Living, sebuah penelitian NASA pada 1989 menemukan bahwa tanaman dalam ruangan bisa menyerap sejumlah senyawa organik volatil atau volatile organic compounds (VOC), seperti benzena, trikloroetilen, dan formaldehida dalam ruang tertutup.

Lalu, tanaman apa saja yang bisa dipilih untuk menghijaukan rumah sekaligus bisa menciptakan suasana yang lebih segar?

Tanaman Hias yang Bisa Jaga Kualitas Udara di Rumah

1. Chinese evergreen

Chinese evergreen atau aglaonema cocok untuk ruangan yang tak mendapatkan banyak cahaya. Tanaman ini lebih menyukai cahaya yang tersaring atau tidak langsung.

Tanaman ini juga menyukai kelembapan tinggi, sehingga bisa menjadi pilihan untuk diletakkan di kamar mandi. Namun, pastikan media tanam memiliki drainase yang baik agar akar tak mudah membusuk.

Ciri khas tanaman ini, daunnya berbentuk memanjang dengan berbagai corak warna, mulai dari hijau, putih, perak, merah, hingga merah muda.

2. Lidah mertua

Tanaman lidah mertua. (Foto: dok fabian stroobants/Pexels)

Lidah mertua atau snake plant merupakan salah satu tanaman hias yang cukup mudah dirawat. Daunnya tumbuh tegak dengan bentuk seperti pedang dan memiliki beragam warna serta corak.