Profil dan Potret Cantik Nita Violina Marwah, Pebulu Tangkis Indonesia yang Rebut Medali Perak di Asian Games 2026

NAMA Nita Violina Marwah menjadi sorotan setelah berhasil melaju ke final nomor ganda campuran bulu tangkis Asian Games 2026. Dia berkiprah manis bersama rekan duetnya, Amri Syahnawi.

Meski kalah di final, kiprah Amri/Nita tetap banjir pujian dan apresiasi. Mereka pun dipastikan membawa pulang medali perak usai kalah dari pasangan China, Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin, dengan skor 19-21 dan 8-21 pada partai final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (29/9/2026) pagi WIB.

1. Profil Nita Violina Marwah

Nita Violina Marwah merupakan pebulu tangkis Indonesia yang berkiprah di sektor ganda campuran. Dilansir dari laman resmi PBSI, Nita lahir di Majalengka pada 25 Maret 2001.

Atlet dengan tinggi 169 sentimeter tersebut merupakan pemain dengan tangan kanan yang mulai bergabung dengan Pelatnas PBSI pada 2019. Sebelum bergabung dengan pelatnas, Nita tercatat mengawali karier dari klub Sanggariang, Kuningan, dan saat ini terdaftar sebagai bagian dari PB Exist.

Nita mulai bermain bulu tangkis sejak berusia 5 tahun. Ia pun mengidolakam Hendra Setiawan di dunia tepok bulu ini. Dalam kariernya sebagai pebulu tangkis, sosok orangtua jadi yang paling berjasa bagi Nita.

2. Duet dengan Amri Syahnawi

Dalam beberapa tahun terakhir, Nita menjadi salah satu pemain yang diandalkan Indonesia di sektor ganda campuran. Bersama Amri Syahnawi, ia membangun pasangan yang terus berkembang di berbagai turnamen internasional.

Pada Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, Amri/Nita berhasil menembus semifinal dan membawa pulang medali perunggu. Mereka kemudian kembali menunjukkan performa positif di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Selain medali perunggu di sektor individu, Nita juga persembahkan medali perunggu bersama tim beregu putri di Asian Games 2026. Sementara Amri, dia turut masuk skuad tim beregu putra yang berhasil sumbang emas di Asian Games 2026 ini.

Untuk tampil di Asian Games 2026, Nita menjalani program latihan berat bersama pelatih baru sektor ganda campuran, yakni Nova Widianto. Hal ini tentu jadi modal penting dirinya dan Amri hingga bisa berkiprah manis di Asian Games 2026.