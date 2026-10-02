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Kisah Cinta Daniel Marthin yang Melamar Blessaria, di Balik Raihan 2 Medali Emas Asian Games 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |15:04 WIB
Kisah Cinta Daniel Marthin yang Melamar Blessaria, di Balik Raihan 2 Medali Emas Asian Games 2026
Daniel Marthin dan Blessaria Trishania Sumanti. (Foto: Instagram/@daniel.marthin)
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PEBULU tangkis Indonesia Daniel Marthin tengah menikmati salah satu momen penting dalam kariernya. Bersama Leo Rolly Carnando, ia sukses membawa pulang dua medali emas dari cabang bulu tangkis Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Di balik pencapaian tersebut, ada pula kabar bahagia dari kehidupan pribadi Daniel. Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu telah melamar sang kekasih, Blessaria Trishania Sumanti, dan kini keduanya bersiap menuju jenjang kehidupan berikutnya.

Daniel Marthin dan kekasih

1. Daniel Marthin dan Blessaria Resmi Bertunangan

Kabar pertunangan dengan Blessaria diketahui setelah Daniel membagikan momen lamaran mereka melalui media sosial pada Maret 2026. Dalam unggahan tersebut, Daniel dan Blessaria tampil mengenakan busana bernuansa biru.

Salah satu foto memperlihatkan Daniel memamerkan cincin. Ini menjadi tanda keseriusan hubungannya dengan Blessaria.

Daniel Marthin dan kekasih

Blessaria juga memiliki kedekatan dengan dunia bulu tangkis. Ia merupakan adik dari pebulu tangkis Zachariah Josiahno Sumanti yang pernah memperkuat pelatnas PBSI.

Hubungan Daniel dan Blessaria pun memasuki babak baru ketika keduanya resmi bertunangan. Meski begitu, belum diketahui hingga kini kapan rencana pernikahan akan digelar.

 

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