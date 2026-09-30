Profil dan Potret Cantik Desak Made Rita Kusuma Dewi, Atlet Panjat Tebing Peraih Medali Emas Asian Games 2026

PROFIL Desak Made Rita Kusuma Dewi menarik diulas. Sebab, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026.

Desak Made meraih medali emas panjat tebing nomor speed putri. Desak menjadi yang tercepat pada babak final yang berlangsung di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Jepang, Rabu (30/9/2026) dengan catatan waktu 6,62 detik.

Medali tersebut sekaligus menjadi emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Desak Made membantu memenuhi target emas yang sebelumnya dicanangkan kontingen Merah Putih.

1. Perjalanan Desak Menuju Medali Emas

Perjalanan Desak Made menuju podium tidak berlangsung mudah. Pada babak perempatfinal, atlet asal Bali tersebut tampil di heat keempat.

Desak berhasil menjadi yang tercepat setelah menyelesaikan lintasan dengan catatan waktu 6,39 detik. Hasil tersebut membuatnya berhak melaju ke semifinal.

Di babak semifinal, Desak kembali menunjukkan kecepatannya. Ia menyelesaikan perlombaan dengan waktu 6,36 detik, sekaligus memastikan tiket ke final.

Pada partai puncak, Desak berada di Line 3. Sementara lawannya dari China berada di Line 4. Pertandingan baru dimulai ketika atlet China tersebut didiskualifikasi karena melakukan start lebih cepat dari tanda yang diberikan.

Desak kemudian menyelesaikan perlombaan dengan catatan 6,62 detik. Dengan begitu, dia memastikan dirinya menjadi juara.

2. Pemegang Rekor Asia

Emas Asian Games 2026 menambah panjang daftar prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi. Sebelum tampil di Aichi-Nagoya, Desak sudah dikenal sebagai salah satu atlet speed climbing putri terbaik Indonesia dan Asia.

Desak Made tercatat memiliki rekor Asia nomor speed putri dengan waktu 6,07 detik. Dia juga sebelumnya meraih medali emas pada Asian Games Hangzhou 2022 yang digelar pada 2023. Dengan keberhasilannya di Aichi-Nagoya, Desak kembali menunjukkan dominasinya di panggung Asian Games.

3. Juara Dunia Panjat Tebing

Prestasi Desak tidak hanya datang dari ajang Asian Games. Pada Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2023 di Bern, Swiss, Desak berhasil meraih gelar juara dunia nomor speed putri.

Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu atlet speed climbing yang diperhitungkan di level internasional. Desak juga menjadi bagian dari kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.