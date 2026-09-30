Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Haru Jasmine Azzahra di Asian Games 2026, Sempat Cedera Bahu dan Pinggang hingga Raih Medali Perunggu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |18:05 WIB
Kisah Haru Jasmine Azzahra di Asian Games 2026, Sempat Cedera Bahu dan Pinggang hingga Raih Medali Perunggu
Jasmine Azzahra Setyobudi. (Foto: Instagram/@jasmine.azzahraa)
A
A
A

ATLET BMX Racing Indonesia, Jasmine Azzahra Setyobudi, ceritakan perjuangannya untuk mempertahankan medali perunggu di Asian Games 2026. Perjuangannya tidak mudah karena dirinya sempat didera cedera.

Tak hanya satu, Jasmine alami cedera bahu dan juga pinggang sebelum bertolak ke Jepang. Tetapi, hal tersebut tak jadi penghalang hingga Jasmine berhasil meraih medali perunggu Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Jasmine Azzahra

1. Rebut Medali Perunggu

Tampil di Nagoya Velodrome BMX Race Course, Senin 28 September 2026, Jasmine finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Medali tersebut menjadi perunggu kedua Jasmine di ajang multievent olahraga terbesar se-Asia tersebut, sebelum pada edisi 2022.

Jasmine mengatakan badai cederanya yang dialaminya sebelum Asian Games 2026 memang menjadi sebuah tantangan. Namun, dia beruntung tetap dapat tampil di ajang tersebut dan mempersembahkan prestasi untuk Tim Indonesia.

"Perjalanan tak gampang karena saya 31 Desember 2025, operasi bahu. Mulai masuk trek lagi pada 1 April. April 9-10 itu saya jatuh lagi, cedera dengkul, terus akhir Juni jatuh lagi, lalu cedera pinggang sama pergelangan tangan," kata Jasmine saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 29 September 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/612/3245087/kya_jo_heuer-FCqk_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Kya Jo Heuer, Atlet Selancar Cantik Indonesia yang Ikut Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/612/3244912/leo_rolly_carnando_dan_indah_cahya_sari_jamil-B4pj_large.jpg
Kisah Cinta Indah Cahya dengan Leo Rolly Pebulu Tangkis yang Raih Medali Emas Asian Games 2026: Dari Partner Main Sampai ke Pelaminan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/612/3244345/tim_renang_putri_indonesia-l2FZ_large.jpg
Tim Renang Indonesia Mundur dari Final Estafet Putri Asian Games 2026, Banjir Dukungan dari Luna Maya hingga Rifda Irfanaluthfi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/612/3243727/sumaya-GHWD_large.jpg
Deretan Atlet Putri Indonesia Bersinar di Asian Games 2026 hingga Persembahkan Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/612/3243293/mikhayla-KFgQ_large.jpg
Profil dan Karier Mikhayla Shanum Caya, Atlet Termuda Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/194/3240151/naomi_osaka-A7Wv_large.jpg
Potret Cantik Petenis Naomi Osaka, yang Tampil Beda di US Open 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement