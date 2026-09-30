Kisah Haru Jasmine Azzahra di Asian Games 2026, Sempat Cedera Bahu dan Pinggang hingga Raih Medali Perunggu

ATLET BMX Racing Indonesia, Jasmine Azzahra Setyobudi, ceritakan perjuangannya untuk mempertahankan medali perunggu di Asian Games 2026. Perjuangannya tidak mudah karena dirinya sempat didera cedera.

Tak hanya satu, Jasmine alami cedera bahu dan juga pinggang sebelum bertolak ke Jepang. Tetapi, hal tersebut tak jadi penghalang hingga Jasmine berhasil meraih medali perunggu Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

1. Rebut Medali Perunggu

Tampil di Nagoya Velodrome BMX Race Course, Senin 28 September 2026, Jasmine finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Medali tersebut menjadi perunggu kedua Jasmine di ajang multievent olahraga terbesar se-Asia tersebut, sebelum pada edisi 2022.

Jasmine mengatakan badai cederanya yang dialaminya sebelum Asian Games 2026 memang menjadi sebuah tantangan. Namun, dia beruntung tetap dapat tampil di ajang tersebut dan mempersembahkan prestasi untuk Tim Indonesia.

"Perjalanan tak gampang karena saya 31 Desember 2025, operasi bahu. Mulai masuk trek lagi pada 1 April. April 9-10 itu saya jatuh lagi, cedera dengkul, terus akhir Juni jatuh lagi, lalu cedera pinggang sama pergelangan tangan," kata Jasmine saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 29 September 2026.