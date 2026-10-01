Kisah Luar Biasa Agnes Yuliavitriani, Tuntaskan Berlin Marathon 2026 dalam Kondisi Hamil

KISAH luar biasa datang dari influencer Indonesia, Agnes Yuliavitriani. Dia yang berhasil menuntaskan Berlin Marathon 2026 sejauh 42,195 kilometer dalam kondisi hamil!

Agnes menyelesaikan salah satu ajang maraton bergengsi tersebut dengan catatan waktu 4 jam 42 menit. Namun, bagi Agnes, perjalanan kali ini bukan sekadar tentang catatan waktu atau medali.

1. Tuntaskan Berlin Marathon 2026 dalam Kondisi Hamil

Ada satu sosok kecil yang ikut menemaninya sepanjang 42,195 kilometer, yakni calon buah hati yang masih berada di dalam kandungan. Momen tersebut kemudian dibagikan Agnes melalui akun Instagram pribadinya.

Agnes memperlihatkan momen setelah mencapai garis finis dengan mengenakan medali. Tak hanya pamer medali, dia juga sekaligus membagikan foto hasil USG calon bayinya.

“Secara teknis, kita berdua mendapatkan medali ini. 42.195K dengan teman lari terkecilku!” tulis Agnes.

2. Kisah Dua Pelari dalam Satu Perjalanan

Keikutsertaan Agnes di Berlin Marathon 2026 menjadi pengalaman yang berbeda dibandingkan lomba lari yang pernah ia jalani sebelumnya. Jika biasanya seorang pelari hanya memikirkan langkah dan daya tahan tubuhnya sendiri, kali ini Agnes menjalani perjalanan tersebut bersama calon anaknya.

Agnes juga mengungkapkan bahwa Berlin Marathon menjadi maraton pertama bagi bayi laki-laki yang sedang dikandungnya. Ungkapan tersebut membuat pencapaian Agnes terasa semakin luar biasa

Medali yang diterimanya di garis finis bukan hanya menjadi simbol keberhasilannya menyelesaikan lomba. Medali tersebut juga akan jadi kenang-kenangan dari sebuah perjalanan yang kelak dapat diceritakan kepada sang buah hati.

Agnes sendiri memastikan marathon yang diikutinya sudah atas persetujuan dokter kandungan. Dia mengingatkan bahwa tingkat kebugaran setiap ibu hamil berbeda-beda.

“Kita berhasil, Nak! Kita bisa melakukan hal-hal yang sulit! Tidak ada target waktu. Tidak ada tekanan untuk tampil maksimal. Hanya ibu yang sehat, bayi yang bahagia, dan kenangan sepanjang 42 kilometer,” tulis Agnes.

“Tidak untuk ditiru, ya. Ini sudah mendapat persetujuan dari dokter kandungan saya dan tingkat kebugaran setiap ibu hamil berbeda-beda,” lanjutnya.