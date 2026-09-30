Viral Pria Ini Taklukan Berlin Marathon Pakai Sepatu Karet, Sukses Finis 2 Jam 30 Menit

JAKARTA - Berlin Marathon 2026 sukses digelar pada 27 September 2026. Pelari dari seluruh dunia berkumpul di ajang lari ini. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Iskander Yadgarov, pelari asal Rusia yang sukses finis Berlin Marathon 2026 dengan waktu 2 jam 30 menit 3 detik dan jarak sepanjang 42,195 meter.

Tapi apa yang mencuri perhatian? Pria yang sempat jadi programmer ini menyelesaikan lari hanya dengan sepatu karet berwarna kuning. Bukannya pakai sepatu lari dengan carbon plate mahal, ia justru pakai sepatu harian.

Bahkan outfit larinya pun cukup nyentrik. Selain sepatu karet kuning, ia juga pakai kaus berwarna merah muda terang yang bergambar makanan manis, seperti donat dan permen lolipop.

Video tentang Iskander pun viral di media sosial, karena penampilannya yang begitu santai. Namun ia mampu menyelesaikan lari dengan waktu yang tepat.

Berlin Marathon. (Foto: dok Instagram/i.yadgarov)

Sebelumnya, Iskander juga pernah sukses pecahkan Rekor Guinness kategori “fastest marathon wearing foam clogs” dalam waktu 2:47:42. Bahkan, dia juga memakai sepatu karet kuningnya saat memecahkan rekor di ajang lari half marathon di Valencia dalam waktu sekitar 1:09 dan 10K di Barcelona finis dengan waktu 31:18 .

Tentunya, buat kamu yang punya hobi lari, jangan sekali-kali coba seperti Iskander ya. Ia juga mengingatkan agar jangan dicoba di rumah, karena kaki bisa lecet parah. Namun, ia tetap lari berbekal sepatu karet kuning kesayangannya itu di beberapa ajang lari. Bahkan dengan pace rata-rata 3:33 per km jadi bukti kalau kaki Iskander cukup kuat.

(Agustina Wulandari )

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