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Maybank Marathon 2026 Siap Digelar di Bali, Destinasi Sport Tourism Kelas Dunia 

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |14:30 WIB
Maybank Marathon 2026 Siap Digelar di Bali, Destinasi Sport Tourism Kelas Dunia 
Maybank Indonesia menggelar konferensi pers Technical Preparations Update Maybank Marathon 2026 yang akan digelar di Bali, pada 23 Agustus 2026. (Foto: dok Maybank Indonesia)
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JAKARTA – PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau Maybank Indonesia memastikan seluruh persiapan Maybank Marathon 2026 in Partnership with Visa telah memasuki tahap akhir. Ajang tersebut resmi memulai flag off pada Minggu, 23 Agustus 2026, di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. 

Mengusung tema "Pace You Forward", ajang lari ini kembali menghadirkan pengalaman berlari berstandar internasional yang fokus pada keselamatan peserta, kualitas penyelenggaraan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Kompetisi lari pertama di Indonesia ini menyandang predikat ‘Elite Label Road Race’ dari World Athletics.

Memasuki penyelenggaraan ke-15, Maybank Marathon 2026 akan diikuti oleh 14.100 peserta dari 46 negara seperti Indonesia, Malaysia, Chinese Taipei, Singapura, Jepang, dan negara Asia serta Eropa lainnya. Jumlah peserta ini termasuk 36 peserta Maybank Marathon Run for Charity 2026 dan 22 peserta Maybank Marathon Indonesia Fast Runner 2026 yang akan berkesempatan mendapatkan undian program Maybank Marathon 2026 #BaliBeatsWorld untuk mengikuti World Major Marathon mendatang. 

Flag-off yang juga menjadi penanda dimulainya Maybank Marathon 2026 akan dilakukan pada Minggu, 23 Agustus 2026, secara bertahap. Flag-off untuk kategori Marathon (42,195 km) akan dilakukan pada pukul 04.30 WITA, kemudian kategori Half Marathon (21,0975 km) pada pukul 05.30 WITA dan kategori 10K pada pukul 06.00 WITA. 

Menyusul setelahnya, flag-off juga akan dilakukan untuk kategori wheelchair. Tahun ini, Maybank Marathon menyediakan total hadiah lebih dari Rp3 miliar, termasuk pemecah rekor. 

President Director Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, Maybank Marathon telah berkembang menjadi salah satu ajang lari paling bergengsi di Indonesia sekaligus berkontribusi dalam memperkuat ekosistem olahraga, pariwisata, dan ekonomi daerah.

      
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