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HOME WOMEN TRAVEL

6 Destinasi di Kawasan Jatim Park Batu yang Wajib Dikunjungi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:34 WIB
6 Destinasi di Kawasan Jatim Park Batu yang Wajib Dikunjungi
Jawa Timur Park. (Foto: dok Traveloka)
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JAKARTA - Kota Batu di Jawa Timur berhasil tumbuh menjadi tempat wisata keluarga yang sangat lengkap di Malang Raya berkat udara yang sejuk dan ragam destinasi yang tersedia. Nama jatimpark sudah melekat pada unit wisata yang dikelola oleh satu kelompok usaha, tersebar di berbagai titik dalam kota ini. 

Berikut adalah enam destinasi utama di Kawasan Jatim Park Batu yang wajib kamu kunjungi saat berwisata bersama keluarga.

1. Jatim Park 1

Jatim Park 1 berada di Jalan Kartika Nomor 2, Sisir, Kecamatan Batu, dengan jam operasional mulai pukul 08.30 hingga 16.30 WIB. Destinasi ini menyuguhkan lebih dari 60 wahana yang terbagi antara wahana edukasi dan permainan. 

Bagi yang suka tantangan, tersedia wahana seperti Superman Coaster, Volcano Coaster, Sky Swinger, Flying Tornado, dan Waterboom. Di sisi edukasi, kamu bisa mengunjungi Science Center, Galeri Etnik, Indonesia Heritage Museum, Taman Sejarah, dan Rumah Adat Madura. 

2. Jatim Park 2 dan Batu Secret Zoo

Jatim Park 2 berdiri di Jalan Oro-Oro Ombo Nomor 9, Temas, dan buka mulai pukul 08.30 sampai 16.30 WIB. Kawasan ini memiliki tiga area utama, yaitu Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park, serta area tambahan Drive Thru Park yang menawarkan pengalaman berbeda. Batu Secret Zoo sendiri memiliki luas sekitar 14 hektare dengan koleksi lebih dari 200 jenis satwa. 

Museum Satwa menampilkan lebih dari 1.000 spesies satwa yang diawetkan serta replika satwa purba. Zona yang paling menarik antara lain Tiger Land, Savannah, Aquarium Zone, Reptile Garden, dan Fantasy Land, memberikan pengalaman edukasi sekaligus hiburan bagi seluruh keluarga.

3. Jatim Park 3 dan Dino Park

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