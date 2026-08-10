Indonesia Designer Art Toys Expo 2026: Surga bagi Pecinta Mainan dari Seluruh Indonesia

JAKARTA – Central Park 2 kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi gaya hidup dan komunitas kreatif melalui penyelenggaraan Indonesia Designer Art-Toys Expo (I-DATE) Vol. 4. Acara tersebut berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Lantai 3A dan Lantai 3M Central Park 2.

Mengangkat tema "Local Toys: From Indonesia to The World!", ajang ini menjadi wadah bagi para pelaku industri designer art toys, ilustrator, komikus, sculptor, pembuat kostum, hingga komunitas pop culture untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat.

Memasuki penyelenggaraan tahun keempat, Indonesia Designer Art-Toys Expo menjadi salah satu festival tahunan yang mempertemukan para kreator dan pecinta urban designer toys di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian Jakarta Toys and Comics Fair, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas mulai dari pameran karya, workshop, marketplace, showcase komunitas, cosplay, talkshow, hingga hiburan di atas panggung selama tiga hari penuh.

"Di Central Park 2, kami percaya bahwa sebuah mal bukan hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang bagi komunitas untuk tumbuh dan berkarya. Melalui Indonesia Designer Art-Toys Expo Vol. 4, kami ingin menghadirkan pengalaman yang menghubungkan kreativitas, budaya pop, dan gaya hidup dalam satu destinasi,” ujar Silviyanti Dwi Aryati, GM Marcomm and Relations Central Park dan Central Park 2.

"Kami berharap event ini dapat menarik tidak hanya para kolektor dan komunitas, tetapi juga keluarga dan generasi muda untuk lebih mengenal karya-karya kreator Indonesia yang mampu bersaing di tingkat dunia," ucapnya.



Selama penyelenggaraan, puluhan kreator lokal dari berbagai kota di Indonesia akan hadir menampilkan karya orisinal mereka. Nama-nama seperti Si Juki, Jagat Astral,2. Toykyo, Kaiju Tank by Kurobhie, Beastnolyze, Entitas, hingga berbagai studio dan seniman independen lainnya akan menjadi bagian dari pameran yang memperlihatkan perkembangan industri designer art toys Indonesia.