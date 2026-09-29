Mengintip Keindahan Berlin yang Gelar Berlin Marathon 2026: Brandenburg Gate hingga Museum Island

KOTA Berlin di Jerman kembali menjadi sorotan dunia pada akhir September 2026. Ribuan pelari dari berbagai penjuru dunia memenuhi jalanan ibu kota Jerman untuk mengikuti Berlin Marathon 2026 yang berlangsung pada Minggu, 27 September 2026.

Gelaran tersebut bukan sekadar ajang olahraga. Selama perlombaan berlangsung, Berlin berubah menjadi panggung besar yang memperlihatkan berbagai wajah kota, mulai dari kawasan bersejarah, jalan-jalan ikonik, ruang hijau, hingga pusat kehidupan modern.

Rute maraton membawa peserta melewati sejumlah landmark terkenal, seperti Victory Column, Reichstag, Potsdamer Platz, Kurfurstendamm, Gendarmenmarkt, Unter den Linden, hingga Brandenburg Gate yang menjadi lokasi finis. Pemerintah Berlin mencatat lebih dari 56.000 peserta mengikuti rangkaian Berlin Marathon 2026, sementara ratusan ribu penonton memadati sepanjang rute.

Setelah peluit perlombaan berhenti berbunyi dan jalanan perlahan kembali dibuka, suasana Berlin berubah. Kota yang sebelumnya dipenuhi pelari dan pendukung kembali memperlihatkan pesonanya sebagai salah satu destinasi wisata dan budaya terkemuka di Eropa.

Daya tarik Berlin tidak berhenti di garis finis. Bagi wisatawan yang datang untuk menyaksikan maraton, berakhirnya perlombaan justru menjadi kesempatan untuk menikmati kota dengan ritme yang lebih santai. Sejumlah lokasi yang sebelumnya menjadi bagian dari rute lomba kini dapat dijelajahi tanpa harus berdesakan dengan ribuan pelari dan penonton. Apa saja?

1. Brandenburg Gate, Simbol Ikonik Berlin

Dilansir dari VisitBerlin, salah satu tempat yang paling erat dengan Berlin Marathon adalah Brandenburg Gate. Monumen bersejarah tersebut menjadi titik finis lomba setelah para pelari menyelesaikan perjalanan sepanjang 42,195 kilometer. Kawasan ini juga menjadi salah satu landmark paling populer di Berlin.

Brandenburg Gate memiliki nilai sejarah yang panjang dan menjadi salah satu simbol kota Berlin. Setelah suasana perlombaan mereda, wisatawan dapat menikmati kawasan di sekitarnya dengan berjalan kaki.

Dari sini, perjalanan dapat dilanjutkan menyusuri Unter den Linden, boulevard bersejarah yang menghubungkan kawasan Brandenburg Gate dengan pusat kota Berlin. Jalan ini memberikan pengalaman berbeda setelah sehari sebelumnya dipenuhi pelari. Pepohonan dan bangunan bersejarah di sepanjang jalan membuat kawasan tersebut cocok dinikmati secara perlahan.

2. Menikmati Ruang Hijau di Tiergarten

Tidak jauh dari Brandenburg Gate terdapat Tiergarten, salah satu ruang hijau terbesar dan paling dikenal di pusat Berlin. Kawasan ini menawarkan suasana yang kontras dengan jalanan kota. Pepohonan, jalur pejalan kaki, dan ruang terbuka memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk beristirahat setelah menyaksikan atau bahkan mengikuti maraton.

Tiergarten juga memiliki posisi strategis karena berada di dekat sejumlah destinasi penting Berlin. Bagi wisatawan yang datang setelah Berlin Marathon, berjalan santai di kawasan ini bisa menjadi pilihan untuk menikmati suasana Berlin tanpa harus berpindah terlalu jauh dari pusat kota.

3. Reichstag

Perjalanan dapat dilanjutkan menuju Reichstag, gedung parlemen Jerman yang berada tidak jauh dari Brandenburg Gate. Bangunan tersebut memiliki karakter arsitektur yang khas, terutama kubah kaca yang menjadi salah satu elemen paling dikenal dari gedung Reichstag.

Kawasan sekitar Reichstag juga memperlihatkan sisi Berlin sebagai pusat pemerintahan Jerman. Federal Chancellery dan berbagai bangunan pemerintahan berada di kawasan tersebut.

Menariknya, kawasan ini juga menjadi bagian dari rute Berlin Marathon 2026. Jadi, wisatawan yang menyaksikan perlombaan sebenarnya telah melihat sebagian kecil dari lanskap pusat pemerintahan Berlin dari sisi yang berbeda.