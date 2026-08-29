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Menikmati Wisata Seni di TIM yang Angkat Isu Lingkungan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |17:09 WIB
Menikmati Wisata Seni di TIM yang Angkat Isu Lingkungan
Menikmati Wisata Seni di TIM yang Angkat Isu Lingkungan (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Taman Ismail Marzuki (TIM) kembali menjadi salah satu pilihan wisata seni di Jakarta melalui pameran Art for Peace and a Better Future: Collaboration. Pameran yang berlangsung di Galeri Emiria Soenassa dan Oesman Effendi ini menghadirkan beragam karya seniman yang mengangkat isu perdamaian dan kelestarian lingkungan.

Pameran yang diinisiasi SBY Art Community (SAC) tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengisi waktu dengan menikmati karya seni sekaligus mendapatkan perspektif baru mengenai berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini.

Berlangsung hingga 30 Agustus 2026, pameran ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-499 DKI Jakarta. Pengunjung dapat melihat karya-karya seni yang tidak hanya mengandalkan nilai estetika, tetapi juga membawa pesan sosial dan lingkungan.

Karya Seni dengan Tema Lingkungan

Salah satu karya yang menarik perhatian adalah Greener World, No More Choice karya Akbar Linggaprana. Lukisan berukuran 200 x 300 sentimeter tersebut dibuat menggunakan medium akrilik di atas kanvas.

Karya itu menghadirkan lanskap surealis yang memadukan elemen hutan dan lautan. Kehadiran ikan berukuran besar yang tampak keluar dari habitatnya menjadi simbol terganggunya keseimbangan ekosistem.

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