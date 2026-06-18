Jaga Daya Tarik Wisata Pesisir dengan Konservasi Terumbu Karang

JAKARTA - Keindahan destinasi wisata pesisir tidak hanya bergantung pada panorama alam, tetapi juga pada kondisi lingkungan yang terjaga. Karena itu, upaya pelestarian ekosistem laut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di kawasan pantai.

Pantai Minang Rua dipilih karena dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung Selatan yang memiliki potensi besar dalam sektor wisata bahari. Keindahan pantai, tebing karang, serta kekayaan bawah laut menjadi daya tarik utama yang mendukung kunjungan wisatawan.

Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi, mengatakan bahwa sinergi antar-BUMN menjadi langkah penting untuk menjaga kawasan pesisir sekaligus memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Melalui Blue Impact menjadi upaya bersama menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu dijalankan secara kolaboratif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Adi.

Pengembangan Wisata Pesisir

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga setempat.