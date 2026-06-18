Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jaga Daya Tarik Wisata Pesisir dengan Konservasi Terumbu Karang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |15:01 WIB
Jaga Daya Tarik Wisata Pesisir dengan Konservasi Terumbu Karang
Jaga Daya Tarik Wisata Pantai Minang Rua dengan Konservasi Terumbu Karang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Keindahan destinasi wisata pesisir tidak hanya bergantung pada panorama alam, tetapi juga pada kondisi lingkungan yang terjaga. Karena itu, upaya pelestarian ekosistem laut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di kawasan pantai.

Pantai Minang Rua dipilih karena dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Lampung Selatan yang memiliki potensi besar dalam sektor wisata bahari. Keindahan pantai, tebing karang, serta kekayaan bawah laut menjadi daya tarik utama yang mendukung kunjungan wisatawan.

Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi, mengatakan bahwa sinergi antar-BUMN menjadi langkah penting untuk menjaga kawasan pesisir sekaligus memperkuat manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Melalui Blue Impact menjadi upaya bersama menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu dijalankan secara kolaboratif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Adi.

Pengembangan Wisata Pesisir

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/25/3224694/destinasi_wisata-PiKm_large.jpg
Wisata Banyuwangi Makin Diminati, Konektivitas ke Destinasi Unggulan Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/25/3221868/ragunan-fsxI_large.jpg
Pengelola Ragunan Tindak Tegas Pengunjung yang Nekat Langgar Batas Kandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/25/3218390/ragunan-BwZX_large.jpg
Ini Jadwal Feeding Time Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Selama Long Weekend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/25/3218389/ragunan-q021_large.jpg
Ragunan Diserbu Pengunjung saat Libur Long Weekend, Diprediksi Tembus 100 Ribu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/25/3216808/turis-B2fj_large.jpg
Ngeri! Turis Tewas Terjatuh dari Ayunan Ekstrem, Videonya Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/25/3214971/marsha_aruan-VeX9_large.jpg
Potret Marsha Aruan Nikmati Liburan ke Maldives, Cantik dengan Latar Laut Biru yang Memukau!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement