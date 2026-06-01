Pengelola Ragunan Tindak Tegas Pengunjung yang Nekat Langgar Batas Kandang

JAKARTA - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menegaskan akan memberikan tindakan kepada pengunjung yang melanggar batas keamanan kandang satwa. Sikap tegas tersebut disampaikan menyusul viralnya video seorang anak yang terlihat berada di area pembatas kandang gajah dan nyaris membahayakan keselamatannya.

Humas TMR, Bambang Wahyudi, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila menemukan pengunjung yang sengaja melanggar aturan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

"Nah, itu pun kalau ketahuan, pasti kami panggil dan akan kami lakukan proses," kata Bambang Wahyudi saat dikonfirmasi iNews Media Group (IMG) melalui sambungan telepon, Senin (1/6/2026).

Pengamanan Ragunan

Bambang menegaskan pihaknya telah menyediakan berbagai langkah antisipasi, termasuk sistem pengamanan serta penyampaian imbauan kepada pengunjung secara rutin setiap hari.

"Kalau untuk antisipasi, setiap kali Ragunan dibuka selalu ada imbauan agar pengunjung tidak melintasi batas kandang," jelasnya.