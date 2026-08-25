Mengenal Bryne, Kampung Halaman Erling Haaland yang Dijuluki The Bull from Jaeren

MEMBAHAS serba-serbi soal Kota Bryne di Norwegia menarik diulas. Sebab, kota ini merupakan kampung halaman dari bintang sepakbola dunia, Erling Haaland.

Bryne pun punya julukan khusus, yakni The Bull from Jaeren. Kini, kota tersebut makin dilirik mata dunia seiring dengan semakin populernya Erling Haaland. Menarik mengulas lebih dalam soal Kota Bryne.

1. Kota Kecil di Kawasan Jaeren

Erling Braut Haaland sudah tidak asing bagi pencinta sepakbola dunia. Namun, jauh sebelum menjadi salah satu penyerang paling dikenal, Haaland tumbuh di sebuah kota kecil di barat daya Norwegia bernama Bryne.

Kota Bryne menjadi bagian penting dalam perjalanan masa kecil dan perkembangan karier sepakbola Haaland. Meski ukurannya jauh dari kota-kota besar Eropa, Bryne kini justru semakin dikenal wisatawan karena hubungan eratnya dengan sang bintang sepakbola.

Dilansir dari Visit Norwegia, Bryne berada di wilayah Rogaland, kawasan barat daya Norwegia, dan merupakan bagian dari distrik Jaeren. Kota ini terletak sekitar 30 menit perjalanan kereta dari Stavanger dan dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan, pendidikan, serta transportasi di Jaeren.

Bryne memiliki karakter yang berbeda dari kota besar seperti Oslo. Suasananya lebih tenang, dengan kawasan pertanian yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat.

Jaeren sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian penting di Norwegia, terutama untuk produksi susu dan daging. Karena itu, pemandangan lahan pertanian dan aktivitas peternakan menjadi bagian dari keseharian di sekitar Bryne.

Kota tersebut juga berkembang sebagai pusat regional. Bryne mendapatkan status sebagai kota pada 2001 dan kini menjadi salah satu permukiman terbesar di kawasan Jaeren.

2. Tempat Haaland Tumbuh

Meski Erling Haaland lahir di Leeds, Inggris, pada 21 Juli 2000, ia tumbuh besar di Bryne. Di kota inilah, bakat sepakbolanya mulai berkembang sejak usia dini.

Haaland kemudian bergabung dengan Bryne FK, klub lokal yang menjadi tempat awal perjalanan sepakbolanya. Bryne Stadion menjadi salah satu lokasi penting dalam kisah tersebut karena di sanalah Haaland berlatih dan bertanding sebelum kariernya berkembang ke level yang jauh lebih tinggi.

Bagi masyarakat setempat, Haaland bukan sekadar pemain sepakbola terkenal. Ia merupakan putra daerah yang berhasil mencapai panggung sepak bola dunia.