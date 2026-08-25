Potret Cantik Michelle Monaghan, Artis Hollywood yang Liburan Lagi ke Indonesia demi Lihat Komodo

JAKARTA — Keinginan melihat komodo secara langsung membuat aktris Hollywood Michelle Monaghan kembali mengunjungi Indonesia bersama keluarganya. Uniknya, keputusan tersebut berawal dari pertanyaan aktor Robert De Niro yang membuat Monaghan menyadari bahwa ia belum pernah melihat satwa endemik Indonesia itu dalam kunjungan sebelumnya.

Cerita tersebut disampaikan Michelle Monaghan saat menjadi bintang tamu dalam program The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah berlibur ke Indonesia bersama keluarga untuk menikmati aktivitas berselancar.

Namun, pengalaman tersebut ternyata belum lengkap. Saat berbincang dengan Robert De Niro, Monaghan ditanya apakah dirinya sudah pernah melihat komodo. Pertanyaan itu membuatnya sadar bahwa meski telah datang ke Indonesia, ia belum sempat menyaksikan komodo secara langsung.

De Niro kemudian menyarankan Monaghan untuk kembali ke Indonesia dan mengunjungi tempat habitat komodo. Saran tersebut rupanya membuat Monaghan penasaran dan benar-benar diwujudkan.

Taman Nasional Komodo

Ia pun kembali melakukan perjalanan ke Indonesia bersama keluarganya. Kali ini, tujuan mereka adalah Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melihat komodo dari jarak dekat.

Pengalaman tersebut kemudian dibagikan Monaghan kepada De Niro. Ketika berada di atas kapal dan mendapatkan akses Wi-Fi, ia mengirimkan foto komodo kepada sang aktor sebagai tanda bahwa rekomendasi tersebut telah ia ikuti.