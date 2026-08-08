Wisata Terumbu Karang Jadi Daya Tarik Wisata Laut Bali Barat

JAKARTA - Keindahan bawah laut menjadi salah satu daya tarik utama pariwisata Bali Barat. Hamparan terumbu karang di kawasan pesisir Desa Pejarakan, Buleleng, Bali, tidak hanya menjadi habitat berbagai biota laut, tetapi juga berpotensi memperkuat aktivitas wisata bahari seperti snorkeling dan penyelaman.

Upaya menjaga ekosistem tersebut dilakukan melalui kegiatan restorasi terumbu karang yang melibatkan masyarakat setempat. Pada 24-25 Juli 2026, sebanyak 100 fragmen terumbu karang ditanam di perairan pesisir Desa Pejarakan pada kedalaman sekitar tiga meter.

Restorasi terumbu karang menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata bawah laut. Ekosistem terumbu karang yang sehat dapat menyediakan ruang hidup bagi berbagai jenis ikan dan biota laut sekaligus menciptakan lanskap bawah air yang menarik bagi wisatawan.

Perbaikan Ekosistem Laut

Desa Pejarakan sendiri berada di kawasan Bali Barat yang dikenal memiliki potensi wisata alam dan bahari. Keberadaan perairan dengan ekosistem laut yang terjaga dapat menjadi modal bagi pengembangan wisata berbasis alam yang melibatkan masyarakat lokal.

Dalam kegiatan restorasi yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), penanaman terumbu karang dilakukan bersama komunitas lingkungan Divers Clean Action (DCA) dan Satgas Lingkungan Desa Pejarakan. Fragmen karang yang ditanam nantinya dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan dan tingkat kelangsungan hidupnya.

Pemulihan terumbu karang juga memiliki kaitan erat dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Semakin terjaga kondisi ekosistem laut, semakin besar peluang masyarakat mengembangkan kegiatan wisata yang bergantung pada keindahan alam, termasuk wisata snorkeling, menyelam, hingga edukasi lingkungan.

Potensi tersebut membuat konservasi tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut sekaligus berkontribusi terhadap upaya menjaga ekosistem melalui aktivitas wisata yang bertanggung jawab.