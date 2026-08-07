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5 Rekomendasi Tempat Wisata Paddle Board di Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |14:20 WIB
5 Rekomendasi Tempat Wisata Paddle Board di Indonesia
5 Rekomendasi Tempat Wisata Paddle Board di Indonesia (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Wisata stand up paddle board (SUP) di Indonesia semakin diminati seiring berkembangnya aktivitas wisata yang memadukan olahraga dan eksplorasi alam. Olahraga air ini dapat dilakukan di laut, sungai, maupun danau dengan kondisi perairan yang relatif tenang.

Stand up paddle board dilakukan dengan berdiri atau berlutut di atas papan berukuran cukup besar sambil menggunakan dayung untuk bergerak di atas permukaan air. Selain menjadi aktivitas fisik, paddle board juga memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan dari sudut yang berbeda.

Indonesia yang memiliki banyak wilayah pesisir, sungai, dan kepulauan menawarkan beragam pilihan lokasi untuk mencoba aktivitas tersebut. Beberapa destinasi bahkan memungkinkan wisatawan menikmati panorama mangrove, tebing, terumbu karang, hingga gugusan pulau.

Destinasi Populer untuk Paddle Board

1. Kepulauan Seribu, Jakarta

Kepulauan Seribu menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan dari Jakarta yang ingin mencoba olahraga air tanpa harus bepergian terlalu jauh dari ibu kota.

Pulau Pari, Pulau Tidung, dan Pulau Pantara dikenal memiliki kawasan perairan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas wisata bahari. Kondisi laut yang relatif tenang pada waktu tertentu membuat kawasan tersebut menarik untuk kegiatan seperti paddle board.

      
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