Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka Usai Kebakaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |11:05 WIB
Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka Usai Kebakaran
Kondisi Gunung Bromo pasca kebakaran selama 14 hari. (Foto: dok Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Kunjungan wisata ke Gunung Bromo dibuka kembali oleh pengelola pasca api padam. Keputusan pembukaan aktivitas wisata di Gunung Bromo disampaikan melalui surat edaran terbuka dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) setelah evaluasi dari tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) Gunung Bromo. 

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) BB-TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengungkapkan, keputusan pembukaan Wisata Gunung Bromo sudah diputuskan melalui surat edaran dengan Nomor PG. 19/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026, yang disampaikan Rabu 19 Agustus 2026.

"Kawasan wisata Bromo akan dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB," ucap Rudijanta Tjahja Nugraha, melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu pagi (19/8/2026).

Sejumlah hal disebut Rudijanta, menjadi pertimbangan dalam pembukaan kawasan wisata Gunung Bromo. Pertama kata Rudijanta, evaluasi dari tim Satgas, yang melakukan operasi terpadu pemadaman api selama 13 hari sejak Selasa 3 Agustus 2026 jadi pertimbangannya.

"Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 13 hari. Pemadaman dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur," ujarnya.

Pertimbangan Aspek Keselamatan Pengunjung dan Petugas

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235980//aphi-RAh0_large.jpg
Potensi El Nino Mengintai, Perusahaan Kehutanan dan Sawit Diminta Waspadai Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235430//mensesneg_prasetyo-SH9x_large.jpeg
Kapolda hingga Pangdam Bakal Dicopot jika Gagal Tangani Karhutla, Ini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235375//kebakaran_hutan-1TL2_large.jpg
Puncak El Nino Agustus-September, BNPB Kerahkan Puluhan Armada Hadapi Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/337/3235366//karhutla_bromo_meluas-1pi3_large.jpg
Karhutla Bromo Meluas hingga 742,70 Hektare, Kawasan Wisata Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235267//pemerintah-Xmw9_large.jpg
Menko Polkam: Kebakaran Hutan dan Lahan Akibat El Nino Capai 107 Ribu Hektare!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/340/3235058//viral-DGYh_large.jpg
Gunung Bromo Kebakaran, Petugas Jatuhkan Ribuan Liter Air Padamkan Kobaran Api Lewat Udara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement