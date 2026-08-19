Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka Usai Kebakaran

MALANG - Kunjungan wisata ke Gunung Bromo dibuka kembali oleh pengelola pasca api padam. Keputusan pembukaan aktivitas wisata di Gunung Bromo disampaikan melalui surat edaran terbuka dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) setelah evaluasi dari tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) Gunung Bromo.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) BB-TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengungkapkan, keputusan pembukaan Wisata Gunung Bromo sudah diputuskan melalui surat edaran dengan Nomor PG. 19/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026, yang disampaikan Rabu 19 Agustus 2026.

"Kawasan wisata Bromo akan dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan mulai Kamis, 20 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB," ucap Rudijanta Tjahja Nugraha, melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu pagi (19/8/2026).

Sejumlah hal disebut Rudijanta, menjadi pertimbangan dalam pembukaan kawasan wisata Gunung Bromo. Pertama kata Rudijanta, evaluasi dari tim Satgas, yang melakukan operasi terpadu pemadaman api selama 13 hari sejak Selasa 3 Agustus 2026 jadi pertimbangannya.

"Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 13 hari. Pemadaman dilakukan melalui operasi terpadu yang melibatkan berbagai unsur," ujarnya.

Pertimbangan Aspek Keselamatan Pengunjung dan Petugas