Mengenal Keindahan Pulau Sebesi, Pesona Bahari Dekat Anak Krakatau

PULAU Sebesi menjadi salah satu destinasi bahari yang menarik untuk dikenal di kawasan Selat Sunda. Berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pulau ini menawarkan perpaduan keindahan laut, pantai, alam tropis, serta panorama Gunung Anak Krakatau.

Pulau Sebesi juga memiliki keunikan karena menjadi salah satu pulau berpenghuni yang berada dekat dengan kawasan Gunung Anak Krakatau. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyebut Sebesi sebagai pulau yang masih alami dan memiliki potensi wisata bahari serta petualangan.

Pulau Sebesi

1. Laut Biru dan Pantai Pulau Sebesi

Dilansir dari Portal Layanan Satu Pintu Badan Geologi, keindahan Pulau Sebesi mulai terasa dari panorama laut yang mengelilinginya. Perairan biru dan jernih berpadu dengan hamparan pantai yang membuat suasana pulau terasa tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Kawasan ini juga memiliki potensi wisata bawah laut. Aktivitas seperti snorkeling dan diving menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan perairan di sekitar pulau.

Selain wisata bahari, Pulau Sebesi menawarkan kawasan alam yang masih asri. Hutan tropis dan bentang alam pulau menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai aktivitas luar ruang dan ingin menikmati suasana alam secara lebih dekat.

2. Panorama Anak Krakatau dari Pulau Sebesi

Salah satu daya tarik utama Pulau Sebesi adalah pemandangan Gunung Anak Krakatau yang dapat terlihat dari kawasan pesisirnya. Posisi tersebut membuat Sebesi memiliki karakter wisata yang berbeda dibandingkan pulau-pulau lainnya.

Dari tepian pulau, wisatawan dapat menikmati lanskap laut dengan latar kawasan vulkanik Krakatau. Pemandangan tersebut menjadi perpaduan unik antara pesona bahari dan bentang alam gunung api.

Kedekatan dengan Anak Krakatau juga membuat Pulau Sebesi memiliki nilai edukasi dan sejarah. Kawasan ini berkaitan erat dengan sejarah letusan Krakatau pada 1883 dan perkembangan aktivitas vulkanik di Selat Sunda. Pulau Sebesi sendiri termasuk wilayah yang terdampak peristiwa Krakatau pada masa tersebut.