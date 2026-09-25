Profil Syafrida Rachmawati Rasahan, Anggota Ombudsman yang Sidak Lapas Cibinong

JAKARTA - Nama Syafrida Rachmawati Rasahan menjadi perhatian setelah dirinya ikut dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang diduga digunakan sebagai fasilitas khusus bagi warga binaan pemasyarakatan.

Sidak tersebut berlangsung pada Rabu (23/9/2026). Berdasarkan keterangan Ombudsman RI, tim sempat ditolak masuk ke area blok sel warga binaan. Namun, dari pemeriksaan di area lain, tim justru menemukan sejumlah bangunan yang tampak seperti rumah atau homestay dengan berbagai fasilitas.

Syafrida R. Rasahan merupakan salah satu Anggota Ombudsman RI yang ikut dalam pemeriksaan tersebut. Ia juga memaparkan temuan Ombudsman terkait kondisi di Lapas Cibinong dalam konferensi pers sehari setelah sidak.

Profil Syafrida Rachmawati Rasahan

Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H., M.H. lahir di Dabo Singkep. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum sebelum melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

Sebelum menjadi Anggota Ombudsman RI, Syafrida memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan pemilu. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selama dua periode, yakni 2013–2018 dan 2018–2023. Informasi tersebut juga tercantum dalam profil resmi Ombudsman RI.