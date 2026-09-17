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4 Artis yang Lakukan Vasektomi, Ada Anji hingga Suami Siti Badriah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |17:10 WIB
4 Artis yang Lakukan Vasektomi, Ada Anji hingga Suami Siti Badriah
4 Artis yang Lakukan Vasektomi, Ada Anji hingga Suami Siti Badriah (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Vasektomi menjadi salah satu pilihan metode kontrasepsi yang dilakukan sejumlah pria, termasuk beberapa figur publik Tanah Air. Keputusan tersebut pernah dibagikan secara terbuka oleh beberapa artis pria, baik sebagai bagian dari perencanaan keluarga maupun karena alasan pribadi.

Teranyar, Krisjiana Baharudin, suami Siti Badriah, memutuskan menjalani vasektomi setelah dirinya dan sang istri merasa jumlah anak dalam keluarga sudah cukup. Keputusan tersebut ia ungkap sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus penghormatan terhadap tubuh dan pilihan sang istri. Selain Krisjiana, ada beberapa artis pria lain yang juga melakukan vasektomi. 

Berikut empat artis yang diketahui pernah menjalani vasektomi:

1. Limbad

Pesulap sekaligus entertainer Limbad pernah dikabarkan menjalani vasektomi. Keputusan tersebut menjadi sorotan ketika istri sirinya, Benazir, diketahui tengah mengandung.

Saat itu, Limbad disebut telah menjalani prosedur pemotongan saluran sperma tersebut. Ia kemudian mengakui pernah melakukan vasektomi untuk menjawab keraguan Susi, istri pertamanya, mengenai kehamilan Benazir.

Pasalnya, Susi sebelumnya mengetahui bahwa Limbad telah menjalani vasektomi sehingga mempertanyakan kehamilan tersebut.

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