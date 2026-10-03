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HOME WOMEN BEAUTY

Cara Bikin Makeup Wisuda Flawless, Persiapkan Kulit Sejak Jauh-Jauh Hari

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |15:05 WIB
Cara Bikin Makeup Wisuda Flawless, Persiapkan Kulit Sejak Jauh-Jauh Hari
Tips makeup wisuda. (Foto: Freepik)
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HARI wisuda selalu menjadi salah satu momen yang ingin diabadikan. Tentunya kamu ingin tampil dengan penampilan terbaikmu di momen ini.

Tidak heran, banyak orang, terutama wanita, yang menyiapkan outfit, gaya rambut, hingga makeup dari jauh-jauh hari. Namun, kondisi kulit juga perlu diperhatikan. Semakin baik kondisi kulit, makeup wisuda juga akan terlihat lebih bagus.

Dilansir dari Skincare.com, persiapan kulit sebaiknya tidak dilakukan hanya sehari sebelum wisuda. Kamu bisa mulai merawat kulit beberapa minggu sebelumnya agar wajah lebih siap saat hari H.

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Berikut Persiapan Beberapa Minggu Sebelum Wisuda:

1. Siapkan Produk untuk Mengatasi Jerawat

Masa menjelang wisuda bisa cukup bikin stres karena memikirkan persiapannya. Stres sendiri dapat memicu munculnya jerawat. Karena itu, kamu bisa menyiapkan spot treatment untuk membantu merawat jerawat yang sudah muncul sekaligus menjaga agar masalah tersebut tidak semakin mengganggu.

Pilih produk yang memang sudah cocok dengan kulitmu. Hindari mencoba banyak produk baru sekaligus karena takut membuat kulit mengalami masalah menjelang hari wisuda.

2. Jangan Lupa Eksfoliasi

Kulit juga perlu dibersihkan dari sel-sel kulit mati yang menumpuk. Kalau jarang melakukan eksfoliasi, wajah bisa terlihat kusam dan teksturnya terasa kurang halus.

Kamu bisa menggunakan produk eksfoliasi yang lembut secara rutin. Namun, jangan terlalu sering karena eksfoliasi berlebihan justru dapat membuat kulit mengalami iritasi. Sesuaikan frekuensinya dengan kondisi kulit dan petunjuk penggunaan produk.

3. Gunakan Masker Wajah

Masker wajah bisa menjadi salah satu tambahan dalam rutinitas skincare. Pilih masker yang memberikan efek mencerahkan atau membuat kulit terlihat lebih glowing.

Kalau suka menggunakan sheet mask, kamu bisa menyimpannya di dalam kulkas sebelum digunakan. Sensasi dinginnya bisa terasa lebih menyegarkan, terutama jika cuaca sedang panas.

 

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Topik Artikel :
Skincare Wisuda Makeup Makeup Look
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