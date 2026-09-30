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Jangan Tunggu Rusak, Ini Tanda Kuas Makeup Sudah Harus Diganti

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |14:05 WIB
Jangan Tunggu Rusak, Ini Tanda Kuas Makeup Sudah Harus Diganti
Kuas makeup. (Foto: dok Magnific/pressfoto)
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JAKARTA - Kuas makeup menjadi salah satu alat yang hampir selalu digunakan saat merias wajah. Mulai dari mengaplikasikan foundation, concealer, hingga eyeshadow, semua bisa dilakukan dengan bantuan kuas.

Namun, seperti produk makeup lainnya, kuas juga tak bisa digunakan selamanya. Meski begitu, tak ada patokan waktu yang sama untuk mengganti semua kuas.

Menurut penata rias selebritas Lionel Adriano yang dikutip dari Southern Living, kuas berkualitas tinggi yang dirawat dengan baik bahkan bisa bertahan hingga 10 tahun atau lebih. Ia mengaku masih memiliki kuas di dalam perlengkapan makeup-nya yang sudah berusia 15 tahun. 

Tanda Kuas Makeup Harus Diganti

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui kapan kuas harus diganti adalah dengan melihat kondisinya. Jika bulu kuas mulai rontok, bentuknya berubah, atau terasa kaku, itu bisa menjadi tanda bahwa kuas sudah waktunya diganti. Adriano juga menyarankan memilih kuas berbulu sintetis karena umumnya lebih tahan lama dan tak membutuhkan perawatan serumit kuas berbulu alami.

Namun, setiap jenis kuas bisa memiliki masa pakai yang berbeda. Kuas yang paling sering digunakan, terutama untuk foundation dan concealer, biasanya lebih cepat mengalami keausan.

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