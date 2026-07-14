Hati-hati! Kuas Makeup Jadi Sarang Bakteri, Ini Tips Jitu Bersihkan agar Kulit Tetap Sehat

JAKARTA - Pernahkah kamu menyadari bahwa kuas makeup bisa menjadi tempat bersarangnya kuman dan bakteri? Sisa riasan, minyak, dan kotoran yang menumpuk adalah lingkungan yang paling disukai bakteri untuk berkembang biak.

Oleh karena itu, kamu sebaiknya mencuci kuas rias secara rutin, idealnya setiap tujuh hingga sepuluh hari. Jika dibiarkan kotor, kuas bisa memicu jerawat, iritasi, bahkan infeksi kulit.

Lalu, bagaimana cara membersihkan kuas yang benar? Yuk, simak panduannya!

Langkah-langkah Bersihkan Kuas Makeup

Melansir WebMD, menggunakan cara yang tepat saat mencuci kuas sangat penting untuk melindungi kulitmu. Ikuti langkah-langkah berikut ini:

Bilas bagian ujungnya: Langkah pertama, bilas bagian ujung bulu kuas menggunakan air mengalir yang suam-suam kuku. Ini membantu merontokkan sisa riasan. Hati-hati, jangan sampai seluruh kepala kuas basah, ya! Air bersuhu hangat bisa melarutkan lem yang menyambungkan gagang dan bulu kuas.

Gunakan sampo: Siapkan mangkuk berisi air suam-suam kuku, lalu campurkan satu sendok makan sampo pembersih atau sampo yang lembut (seperti sampo bayi). Hindari menggunakan sabun mandi pada kuas karena bisa membuat bulunya menjadi kering.

Putar dan pijat: Putar-putar ujung kuas di dalam campuran air dan sampo tersebut. Kamu juga bisa memijat bulu kuas dengan lembut di telapak tangan agar lebih berbusa.

Bilas kembali: Bilas ujung kuas menggunakan air mengalir.

Ulangi prosesnya: Jika air bilasannya masih keruh, ulangi proses keramas dan membilas tadi sampai air bilasannya benar-benar jernih. Itu tandanya kuas kamu sudah terbebas dari sisa makeup.

Peras airnya: Setelah yakin kuas sudah bersih, peras sisa air pada bulu kuas secara perlahan menggunakan tisu dapur yang bersih dan kering.

Keringkan: Letakkan kuas secara mendatar di atas handuk kering. Pastikan bagian ujung kuas menggantung di tepi meja, jangan diletakkan dalam posisi berdiri. Jika posisi berdiri, sisa air bisa mengalir turun ke dalam gagang dan merusak lemnya. Biasanya, butuh waktu sekitar satu hari atau semalaman sampai kuas benar-benar kering.

Pilihan Pembersih dari Bahan Rumahan

Selain sabun khusus, ada beberapa produk rumahan yang bisa kamu manfaatkan untuk mencuci kuas:

Sabun cuci piring cair: Sabun ini sangat ampuh untuk mengangkat sisa makeup yang sudah mengeras. Tuangkan sabun ke atas spons, usapkan kuas yang kotor ke spons tersebut, bilas dengan air suam-suam kuku, lap dengan handuk, lalu baringkan hingga kering.

Cuka dan lemon: Kombinasi ini adalah disinfektan luar biasa yang bisa membunuh kuman sekaligus memberikan aroma segar. Campurkan dua sendok makan cuka putih ke dalam secangkir air panas, cuci ujung kuas di dalamnya, lalu bilas. Setelah itu, gosokkan kuas pada potongan jeruk lemon untuk menghilangkan bau cuka. (Cuka apel juga bisa menjadi alternatif yang bagus).

Sampo bayi: Sampo ini membersihkan dengan sangat baik sekaligus tetap lembut untuk bulu kuas.

Seberapa Sering Kuas Harus Dicuci?