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6 Produk Hybrid Makeup yang Wajib Kamu Coba, Praktis Nggak Makan Waktu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |13:05 WIB
6 Produk Hybrid Makeup yang Wajib Kamu Coba, Praktis Nggak Makan Waktu
Ilustrasi hybrid makeup. (Foto: dok Freepik/stockking)
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JAKARTA - Hybrid makeup adalah inovasi produk kecantikan yang menggabungkan fungsi kosmetik untuk mempercantik wajah sekaligus kandungan skincare untuk merawat kulit. Tren ini sangat populer karena praktis, menghemat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan kulit. 

Kalau kamu suka yang praktis dan malas dengan tahapan makeup yang panjang, konsep hybrid makeup ini cocok buatmu. Yuk simak, beberapa contoh jenis produk hybrid makeup yang bisa kamu aplikasi di kehidupan sehari-hari.

1. Lip Tint / Lip Balm dengan Kandungan Serum

Bukan sekadar memberi warna pada bibir, produk jenis ini dibekali dengan nutrisi tinggi untuk melembabkan dan mencerahkan bibir yang gelap. Mewarnai bibir sekaligus menghidrasi berkat kandungan minyak alami atau vitamin. Produk Serum Lip Tint bisa kamu temukan dari Dear Me Beauty (mengandung Rosehip Oil, Argan Oil, Niacinamide, dan UV Filter) atau Cleya Beauty Tinted Lip Serum.

2. Tinted Moisturizer / BB Cream / CC Cream

Alternatif pengganti foundation berat yang memberikan coverage ringan hingga medium sekaligus menjaga kelembapan kulit seharian. Produk ini berfungsi meratakan warna kulit, melembapkan, dan melindungi dari matahari. Apa saja produknya? Brand lokal sudah punya inovasi-inovasi produk ini, anatra lain Joylab Skin Tint, BLP Tinted Moisturizer, atau Somethinc Copy Paste Tinted Sunscreen.

3. Tinted Sunscreen

Tabir surya yang diberi sedikit pigmen warna kulit. Produk ini sangat cocok untuk penggunaan sehari-hari karena melindungi kulit dari sinar UV sekaligus menyamarkan kemerahan atau noda hitam tipis. Dengan perlindungan SPF tinggi dan sheer coverage, kamu bisa temukan tinted sunscreen Anessa Day Serum atau Acnes UV Tint.

4. Serum Foundation / Serum Concealer

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