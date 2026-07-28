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Masih Suka Skip Sunscreen? Ini Risiko yang Bisa Terjadi pada Kulitmu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |10:00 WIB
Masih Suka Skip Sunscreen? Ini Risiko yang Bisa Terjadi pada Kulitmu
Ilustrasi pakai sunscreen. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Memakai sunscreen atau tabir surya setiap hari itu adalah sebuah kebutuhan yang esensial, bukan sesuatu yang berlebihan. Walaupun cuaca sedang mendung atau kamu hanya berada di dalam mobil, sinar ultraviolet (UV) tetap bisa menembus kaca. 

Paparan sinar matahari selama 15 menit saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan memicu kanker kulit dalam jangka panjang. Jadi, pastikan kamu mengoleskannya ke wajah, leher, dada, telinga, dan tangan.

Tips Memilih Sunscreen yang Tepat

Melansir Healthline, para ahli kulit mengingatkan untuk memilih sunscreen dengan kriteria sebagai berikut:

  • Minimal SPF 30+ dan berlabel spektrum luas (broad spectrum) untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.
  • Tahan air (water-resistant). Sunscreen terbagi menjadi dua jenis, yaitu kimiawi (menyaring sinar UV) dan fisik/mineral (memblokir sinar UV). Sunscreen berbasis mineral (mengandung zinc oxide atau titanium dioxide) lebih disarankan, terutama kalau kamu punya kulit sensitif atau mudah berjerawat, karena lebih aman dan jarang memicu iritasi. Hindari juga produk berbasis minyak jika kulitmu mudah berjerawat.

Manfaat Pakai Sunscreen

Melindungi diri dari kanker kulit adalah alasan utamanya, tetapi masih banyak manfaat tambahan lainnya:

  • Mencegah munculnya keriput atau garis halus.
  • Memudarkan bekas luka
  • Melindungi kulit dari paparan sinar biru gawai (seperti ponsel atau tablet) yang dalam jangka panjang dapat memicu hiperpigmentasi atau flek hitam.

Mitos Penting Seputar Sunscreen

1. Kulit gelap tidak butuh sunscreen

Ini adalah mitos yang sangat berbahaya. Angka kematian akibat kanker kulit justru cukup tinggi pada orang kulit berwarna, sering kali karena terlambat didiagnosis. 

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