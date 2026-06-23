5 Alasan Pakai Sunscreen Meski di Dalam Ruangan

JAKARTA - Banyak orang masih menganggap sunscreen hanya wajib digunakan saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Padahal, meski lebih sering berada di rumah, kantor, atau ruangan ber-AC, kulit tetap terpapar berbagai faktor yang dapat memicu kerusakan, penuaan dini, hingga membuat wajah tampak kusam. Karena itu, penggunaan sunscreen setiap hari tetap penting, bahkan ketika Anda tidak banyak beraktivitas di luar ruangan.

Mengapa Sunscreen Tetap Penting Meski Lebih Banyak di Dalam Ruangan?

1. Paparan Sinar UV Tetap Masuk ke Dalam Ruangan

Banyak yang tidak menyadari bahwa sinar ultraviolet (UV) dapat menembus kaca jendela rumah, kantor, maupun kendaraan. Paparan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan tetap berpotensi memengaruhi kesehatan kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dini.

Karena itu, penggunaan sunscreen tetap diperlukan untuk membantu melindungi kulit sepanjang hari.

2. Kulit Terpapar Blue Light dari Gadget

Di era digital, sebagian besar aktivitas dilakukan di depan layar laptop, komputer, tablet, maupun smartphone. Paparan blue light atau cahaya biru dari perangkat elektronik menjadi salah satu faktor yang kini semakin diperhatikan dalam perawatan kulit modern.