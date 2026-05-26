4 Sunscreen Spray yang Cocok Buat Touch Up Anti Ribet

CUACA panas dan aktivitas padat bikin sunscreen cepat luntur. Apalagi, kalau kamu sering di luar ruangan atau pakai makeup seharian.

Masalahnya, reapply sunscreen sering terasa ribet karena takut makeup geser, lengket, atau muncul white cast. Nah, sunscreen spray bisa jadi solusi paling praktis buat touch up. Tinggal semprot tanpa perlu banyak effort.

Tapi, enggak semua sunscreen spray nyaman dipakai di atas makeup. Sunscreen yang bagus biasanya punya semprotan halus, cepat meresap, ringan di kulit, dan nggak bikin wajah terasa berminyak. Ada 4 sunscreen spray yang cocok buat touch up anti ribet. Apa saja?

Berikut 4 sunscreen spray yang cocok buat touch up anti ribet:

1. Azarine Hydrasoothe Sunscreen Mist SPF50 PA++++

Kalau cari sunscreen spray lokal yang affordable tapi nyaman dipakai sehari-hari, Azarine jadi salah satu favorit banyak orang. Formula water based-nya terasa ringan dan cepat menyerap tanpa rasa lengket.

Produk ini juga diklaim tidak meninggalkan white cast dan aman digunakan sebelum maupun sesudah makeup untuk touch up. Kandungannya dilengkapi Hyaluronic Acid, Ceramide, dan CICA yang membantu menjaga kulit tetap lembap.

Sunscreen ini cocok untuk kulit normal hingga berminyak. Tak hanya itu, sunscreen ini juga pas digunakan untuk daily activity, kuliah, atau pekerja di kantoran.

2. SKINTIFIC All Day Light Sunscreen Mist SPF50 PA++++

SKINTIFIC terkenal dengan teksturnya yang ringan dan nyaman di kulit. Versi sunscreen mist-nya juga cukup populer karena spray-nya halus dan tidak terasa berat setelah dipakai ulang beberapa kali.

Produk ini cocok buat kamu yang aktif seharian dan butuh touch up praktis tanpa merusak complexion makeup. Rating dan jumlah review-nya juga tinggi di marketplace Indonesia.

Kelebihannya finish natural dan tidak greasy hingga praktis buat dibawa traveling. Sunscreen ini cocok untuk kulit kombinasi dan berminyak dan pengguna makeup harian.