HOME WOMEN BEAUTY

Cek Fakta: Benarkah SPF Sunscreen Semakin Tinggi Semakin Efektif?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |14:59 WIB
JAKARTA – Banyak orang mengira bahwa semakin tinggi angka SPF pada sunscreen, maka perlindungan yang diberikan juga jauh lebih maksimal. Anggapan seperti ini cukup umum, terutama di kalangan pengguna skincare.

Namun, apakah benar SPF Tinggi Lebih Maksimal?

SPF atau Sun Protection Factor sebenarnya menunjukkan kemampuan sunscreen dalam melindungi kulit dari sinar UVB jenis sinar matahari yang dapat menyebabkan kulit terbakar hingga meningkatkan risiko kanker kulit. Meski begitu, perbedaan perlindungan antar angka SPF ternyata tidak terlalu signifikan.

Sebagai gambaran, sunscreen dengan SPF 30 mampu menyaring sekitar 97% sinar UVB. Sementara itu, SPF 50 melindungi sekitar 98%, dan SPF 100 hanya sedikit lebih tinggi, yakni sekitar 99%. Artinya, peningkatan angka SPF tidak selalu berarti perlindungan yang jauh lebih kuat.

Hal yang sering terlewat justru adalah cara penggunaan sunscreen itu sendiri. Tanpa pemakaian yang cukup dan rutin, efektivitas sunscreen bisa menurun. Idealnya, sunscreen digunakan dalam jumlah yang memadai sekitar dua jari untuk wajah dan leher serta diulang setiap 2–3 jam, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Selain itu, penting juga memilih sunscreen dengan label broad spectrum. Pasalnya, SPF hanya melindungi dari sinar UVB, sementara sinar UVA yang tidak kalah berbahaya dapat menyebabkan penuaan dini, flek hitam, dan kerusakan kulit jangka panjang.

Dengan demikian, memilih sunscreen tidak cukup hanya melihat angka SPF yang tinggi. Konsistensi pemakaian, jumlah yang digunakan, serta perlindungan terhadap UVA dan UVB menjadi faktor utama untuk menjaga kesehatan kulit secara optimal.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/611/3212522/sunscreen-SslN_large.jpg
4 Cara Memilih Sunscreen untuk Kegiatan Outdoor, Biar Skin Barrier Enggak Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/611/3202590/sunscreen-eIwq_large.jpg
Hujan Deras Sejak Pagi, Apakah Kulit Tetap Butuh Sunscreen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/611/3181671/kulit-nS5m_large.jpg
Cahaya Gadget Ternyata Bahaya Buat Kulit, Ini Pentingnya Pakai Sunscreen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/611/3178429/kulit-vnWj_large.jpg
Kulit Tetap Gosong Padahal Sudah Pakai Sunscreen? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162922/sunscreen-T8ZX_large.jpg
Cara Pakai Sunscreen yang Benar, Jangan Salah Lagi Ya Ladies!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162916/sunscreen-klh4_large.jpg
Tak Pakai Suncreen Bisa Bikin Kanker Kulit? Cek Faktanya
