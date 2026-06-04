Intip Persiapan Amanda Manopo Sambut Kelahiran si Kecil, Pamer Baby Room Gaya Scandinavia

JAKARTA - Beberapa waktu lalu Amanda Manopo mengunggah persiapan dirinya menyambut sang buah hati pertamanya. Kehamilannya kini sudah memasuki trimester ketiga. Ia pun membagikan postingan kamar untuk si Kecil yang baru saja rampung.

Dalam unggahannya itu, Amanda menuliskan caption, “Baby room dream come true.”

Dengan nuansa kamar yang hangat dan sentuhan wallpaper konsep scandinavian, kamar tampak simpel dan elegan. Wallpaper latar zoo semakin manis dengan paduan warna krem dan putih.

“Warnanya pengen warna earth tone, lebih banyak warna putih,” ucapnya.

Di dekat boks bayi terlihat ornamen wall panel yang estetik dengan cahaya lampu minimalis.