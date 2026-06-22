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Tantangan Jadi New Mom, Amanda Manopo Ungkap Baby Zac Mudah Alergi

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |12:05 WIB
Tantangan Jadi New Mom, Amanda Manopo Ungkap Baby Zac Mudah Alergi
Amanda Manopo dan Kenny Austin. (Foto: dok YouTube/Intens)
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JAKARTA - Amanda Manopo dan Kenny Austin kini tengah menikmati peran sebagai orang tua baru. Di balik kebahagiaan mengurus buah hati, Amanda mengaku harus menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satunya karena sang bayi yaitu Zac memiliki kulit sensitif dan beberapa alergi makanan. Amanda mengungkap bahwa buah hatinya memiliki kondisi kulit yang cukup sensitif sejak lahir.

Kulit baby Zac mudah mengalami kemerahan dan gatal-gatal. Namun untungnya tidak sampai mengalami eksim.

“Dia sensitif, kulitnya cukup lumayan sensitif sama kayak bapaknya. Jadi apa-apa tuh bisa gampang merah, gatal,” ujar Amanda.

Oleh karena itu, Amanda mengaku harus lebih berhati-hati dalam menjaga pola makan. Sebagai ibu menyusui, Amanda menghindari beberapa jenis makanan yang dapat memicu reaksi alergi pada anaknya.

Karena baby Zac alergi pada produk yang mengandung susu sapi, Amanda pun menghindarinya. Selain itu, Amanda juga mengaku harus berhati-hati dalam memakan jenis ikan karena masih menyusui.

“Kebetulan anakku sama sapi, dairy-dairy nggak bisa. Jadi dia susunya juga harus susu yang benar-benar aman banget karena dia bisa keluar ruam mukanya,” kata Amanda.

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