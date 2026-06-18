Amanda Manopo Rutin Konsumsi Ikan Gabus hingga Jamu Tradisional Usai Melahirkan

JAKARTA - Masa pemulihan setelah melahirkan menjadi perhatian utama bagi Amanda Manopo. Untuk membantu proses pemulihan sekaligus mendukung kebutuhan nutrisi selama menyusui, aktris tersebut disebut rutin mengonsumsi berbagai makanan bergizi hingga ramuan herbal tradisional.

Sang suami, Kenny Austin, mengungkapkan bahwa keluarganya masih menerapkan sejumlah tradisi yang telah lama dipercaya dapat membantu mempercepat pemulihan ibu pasca-persalinan. Berbagai menu khusus pun disiapkan oleh ibundanya untuk Amanda.

"Mama banyak kasih masukan. Ayam-ayaman, angkak, itu basic lah ya. Kemarin ada juga ikan gabus, katanya sih untuk mempercepat proses recovery," ujar Kenny Austin di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Menurut Kenny, selain makanan bergizi, Amanda juga rutin mengonsumsi berbagai bahan herbal yang dipercaya dapat membantu menjaga kondisi tubuh setelah melahirkan.