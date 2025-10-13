Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 13 Oktober 2025 |17:37 WIB
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan (Foto: Instagram)
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Segini harga fantastis parfum mewah yang dibagikan Amanda Manopo sebagai souvenir pernikahan. Amanda Manopo dan Kenny Austin memberikan souvenir tak biasa untuk tamu undangan.

Amanda Manopo dan Kenny Austin menggelar pemberkatan dan resepsi pernikahan di Langham Jakarta pada 10 Oktober 2025. Pasangan ini menggelar resepsi intimate dengan nuansa hitam putih dan hanya dihadiri 50 tamu undangan.

Dari deretan tamu undangan yang hadir ada Sara Wijayanto, Lyodra, Randy Martin, Rayn Wijaya, Ranty Maria, hingga komedian Fajar Sadboy.
Salah satu yang mencuri perhatian netizen adalah parfum mewah merek Armani Privé Santal Dan Sha. Berdasarkan penelusuran Okezone, harga parfum ini mencapai USD195 (Rp3,2 juta).

Fashion stylist Belly Iverzon membocorkan deretan souvenir yang didapatkannya dari pernikahan Manda dan Kenny.
Selain parfum mewah, Amanda dan Kenny juga memasukkan logam mulia, produk skincare, hingga tumbler ke dalam bag souvenir mereka. Selain itu, setiap tamu undangan juga menenteng alat elektronik, seperti TV 32 inci, juicer, dan microwave.

“Pulang-pulang bawa Armani sama TV,” ujar Belly Iverzon antusias. Menanggapi unggahan sang fashion stylist, Amanda Manopo pun melempar seloroh, “Beb, datang nikahan gue jatuhnya kayak abis malingin rumah orang enggak sih.”

Menariknya, Amanda Manopo mengaku bingung menempatkan sisa souvenir pernikahannya berupa peralatan elektronik, dari TV, microwave, hingga juicer. Dia bahkan berencana membagi-bagikan sisa souvenir itu kepada penggemarnya.

“Kayaknya gue salah pilih souvenir deh. Repot banget bawanya. Kayaknya gue beli kebanyakan. Ada yang mau? Kalau mau, komen saja kali ya,” tutur sang aktris menambahkan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
