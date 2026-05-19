Pakai Skincare setelah Melahirkan, Cek Dulu Kandungan yang Aman di Dalamnya

JAKARTA - Menjadi ibu baru itu sangat luar biasa, seperti Alyssa Daguise yang tengah menikmati perannya menjadi seorang ibu. Namun, bagi sebagian ibu, tak hanya harus beradaptasi dengan kehadiran sang buah hati, tetapi juga harus cerdas memilih skincare.

Saat menyusui, hormon kadang membuat kulit jadi lebih gampang jerawatan, kusam, atau kering. Masalahnya, busui tak bisa asal pakai produk karena apa yang diaplikasikan ke kulit berpotensi terserap ke dalam tubuh dan memengaruhi ASI.

Tapi tenang aja, para busui tetap bisa kok punya kulit glowing! Yuk, simak beberapa kandungan skincare yang aman buat ibu menyusui.

Kandungan Skincare yang Aman untuk Ibu Menyusui

1. Azelaic Acid (Asam Azelat)

Punya masalah jerawat atau bekas jerawat kemerahan (PIE) selama menyusui? Azelaic acid adalah penyelamatmu. Kandungan ini efektif banget buat melawan bakteri penyebab jerawat dan meredakan radang.

Kenapa aman? Hanya sebagian sangat kecil dari azelaic acid topikal (jenis obat yang dioles ke kulit) yang diserap oleh tubuh, sehingga tidak akan memengaruhi bayi lewat ASI. Berdasarkan riset dari PubMed Central, penggunaan azelaic acid secara topikal dianggap aman dan tidak memiliki risiko sistemik yang berarti bagi ibu menyusui.

2. Alpha Hydroxy Acids / AHA (Glycolic Acid dan Lactic Acid)