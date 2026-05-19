Pregnancy Nose, Perubahan Fisik Ibu Hamil yang Bisa Dicegah?

JAKARTA - Perubahan fisik kerap terjadi pada ibu hamil, salah satunya hidung yang tiba-tiba terlihat lebih besar, bengkak, atau melebar? Dilansir dari Healthline, kondisi ini sering disebut sebagai pregnancy nose atau di Indonesia akrab dijuluki hidung jambu.

Meski kadang mengganggu bagi ibu hamil, tapi tenang, kondisi ini wajar dan normal. Pregnancy nose ini nyata terjadi dan bersifat sementara selama masa kehamilan. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan hidung jambu pada ibu hamil? Yuk, simak penjelasan singkatnya di bawah ini!

Apa Itu Pregnancy Nose?

Perubahan bentuk hidung pada ibu hamil menjadi lebih besar, bengkak, atau kemerahan. Kondisi ini biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Tak perlu khawatir, selama masa kehamilan mungkin wajah akan berubah di area hidung, namun akan kembali normal setelah melahirkan.

Penyebab utama dari hidung jambu ini bukanlah penambahan lemak, melainkan kombinasi dari perubahan hormon dan sistem peredaran darah selama kehamilan:

Lonjakan Hormon Estrogen: Selama hamil, tubuh memproduksi hormon estrogen dalam jumlah besar. Hormon ini memicu pelebaran pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah kecil yang ada di dalam rongga dan jaringan hidung.

Peningkatan Volume Darah: Tubuh ibu hamil memproduksi darah hingga 50 persen lebih banyak untuk mendukung janin. Aliran darah yang meningkat drastis ini membuat area yang kaya pembuluh darah, seperti hidung, menjadi lebih penuh dan membengkak.

Retensi Cairan (Edema): Ibu hamil sangat rentan mengalami penumpukan cairan. Jika biasanya cairan menumpuk di kaki atau jari tangan, pada beberapa wanita, cairan ini juga berkumpul di jaringan wajah dan hidung.

Pelebaran pembuluh darah ini juga menjadi alasan mengapa ibu hamil sering mengalami hidung tersumbat atau bahkan mimisan ringan.

Apakah Pregnancy Nose Bisa Dicegah?