Rekomendasi Sunscreen Ramah Lingkungan, Melindungi Wajah dan Kelestarian Alam

JAKARTA - Saat ini, kepedulian terhadap kesehatan kulit mulai berjalan seiringan dengan kelestarian alam. Kesadaran publik pun meningkat setelah mengetahui bahwa bahan kimia dalam tabir surya biasa, seperti Oxybenzone dan Octinoxate, menjadi pemeran utama di balik rusaknya terumbu karang.

Di sisi lain, para pemilik skin barrier yang sedang bermasalah sering kali ragu memakai sunscreen karena takut memicu rasa perih, iritasi, atau jerawat.

Kini telah hadir generasi baru tabir surya berbasis Physical Filter (Mineral) yang dipadukan dengan kandungan perawatan kulit premium. Formula ini tidak hanya aman untuk ekosistem laut (reef-safe), tetapi juga sangat bersahabat untuk kulit sensitif.

Berikut adalah rekomendasi produk sunscreen ramah lingkungan yang ampuh melindungi sekaligus memperbaiki benteng pertahanan kulitmu:

1. Amaterasun Physical Sunscreen

Amaterasun Physical Sunscreen dengan SPF 50+ PA++++ diperuntukkan untuk pemiliki kulit sensitif. Sunscreen ini menggunakan 100 persen mineral broad spectrum dengan Heartleaf & Intelligent DNA Guardian technology untuk 7-in-1 protection. Selain mengusung konsep ramah terumbu karang, sunscreen ini juga memberikan ekstra perlindungan dari UVA, UVB, kerusakan DNA, blue-light, radikal bebas, polusi, dan penuaan dini.