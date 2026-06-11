Punya Hobi Diving dan Snorkeling? Saatnya Beralih ke Sunscreen Ramah Lingkungan!

JAKARTA - Bicara soal perawatan kulit, perempuan pasti setuju kalau sunscreen atau tabir surya adalah produk yang pantang untuk dilewatkan. Mulai dari mencegah penuaan dini sampai meminimalisasi risiko kanker kulit, manfaatnya memang luar biasa.

Tapi, pernahkah kamu terpikir, apakah sunscreen andalan kamu sudah cukup ramah buat lingkungan, khususnya lautan kita? Nah, buat kamu yang punya hobi diving atau snorkeling di akhir pekan, wajib banget simak artikel ini sampai akhir.

Setiap tahunnya, ribuan ton bahan kimia dari produk perawatan kulit terbawa arus air dan berakhir di lautan. Sayangnya, beberapa bahan kimia ini punya efek yang kurang baik untuk ekosistem laut, terutama terumbu karang.

Kenapa Harus Pilih yang Ramah Lingkungan?

Beberapa bahan aktif dalam sunscreen kimia biasa, seperti Oxybenzone dan Octinoxate, terbukti bisa memicu pemutihan karang (coral bleaching) dan mengganggu kehidupan biota laut lainnya. Bahkan, saat tidak berenang di pantai pun, sisa sunscreen yang luntur saat mandi tetap akan mengalir lewat saluran air dan pada akhirnya berujung di laut. Jadi, memilih produk yang aman untuk lingkungan adalah langkah kecil yang dampaknya sangat besar.

Tips Jitu Memilih Sunscreen Ramah Lingkungan

Nah, supaya kulit tetap terlindungi maksimal tanpa harus mengorbankan kelestarian alam, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu perhatikan saat membeli sunscreen.

1. Pilih Jenis Mineral (Physical Sunscreen)

Carilah produk yang mengandalkan Zinc Oxide atau Titanium Dioxide sebagai bahan aktif utamanya. Kedua bahan ini bekerja dengan cara memantulkan sinar UV seperti tameng di atas permukaan kulit, dan kandungannya jauh lebih aman untuk terumbu karang.

2. Cari Label 'Non-Nano'

Pastikan bahan mineral yang digunakan berukuran non-nano. Partikel berukuran nano terlalu kecil sehingga berpotensi tertelan oleh organisme laut.

3. Perhatikan Label 'Reef-Safe'